Dura crítica de Ledesma a Galán: "Lo que dice escuchar no se traduce en ideas"

El clima político en la Cámara de Diputados ha sumado un nuevo capítulo de confrontación directa tras las recientes declaraciones de su principal referente oficialista. El presidente de la bancada del Gobierno, Juan Carlos Ledesma, se refirió en términos muy críticos al desempeño del diputado Javier Galán, cuestionando con dureza tanto su productividad legislativa como su comportamiento funcional y ético dentro del recinto parlamentario.

La controversia se originó a partir de los dichos de Galán, quien había manifestado públicamente que su labor se basaba en la escucha activa de las demandas sociales para transformarlas luego en iniciativas. Ante esto, Ledesma respondió con ironía, señalando que resulta llamativo que el legislador afirme generar propuestas según lo que escucha, ya que en más de tres meses de gestión no ha presentado ningún proyecto en la Cámara. En ese sentido, el legislador oficialista disparó que tal vez exista algún problema de audición, debido a que lo que el diputado dice percibir de la realidad no se traduce de ninguna manera en ideas legislativas concretas.

Cuestionamientos al compromiso y la conducta en el recinto

Más allá de la nula producción de proyectos, la crítica de Ledesma se extendió a la actitud de Galán durante las jornadas de debate. El jefe de la bancada oficialista remarcó que existe una preocupación profunda no solo por la ausencia de iniciativas, sino también por el comportamiento recurrente del legislador opositor al momento de tratar temas de relevancia para la provincia. Según denunció Ledesma, en reiteradas oportunidades y justo al instante de debatir o votar proyectos de peso, Galán se levanta y se retira de su banca, eludiendo su responsabilidad parlamentaria.

Esta conducta ha sido interpretada por el oficialismo como una falta de compromiso hacia el electorado y la institución. Ledesma sostuvo que esta situación abre un serio interrogante sobre el nivel de compromiso con la función para la que fue elegido por la ciudadanía. Además, recordó con suspicacia un episodio previo al mencionar que quizás el legislador sienta vergüenza por lo sucedido en la sesión anterior, donde habría firmado la asistencia únicamente para que no se le aplicara un descuento en sus haberes, diferenciando que en esta oportunidad, por lo menos, decidió estar presente durante el inicio de la jornada.

Desafío institucional y el planteo del narcotest

Hacia el final de sus declaraciones, el presidente de la bancada oficialista decidió no esquivar uno de los temas más polémicos instalados en la agenda mediática reciente: la realización de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. Al referirse al planteo sobre la ejecución de test antidrogas, Ledesma mostró una postura de total apertura y confrontación directa frente a la propuesta de su par de la oposición.

El legislador oficialista expresó con firmeza que no tiene ningún tipo de inconveniente en someterse a dicho control médico. En un tono de desafío personal y político que busca saldar la discusión pública, sentenció que si Galán así lo desea, pueden concurrir ambos para realizarse un narcotest. Esta respuesta busca cerrar la discusión sobre la integridad de los representantes y trasladar la presión hacia el diputado cuestionado, instándolo a que pase de la retórica a la acción en un marco de igualdad de condiciones y transparencia ante la sociedad.