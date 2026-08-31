CAMYEN lanzó el primer mapa interactivo geológico de Catamarca

Catamarca Minera y Energética (CAMYEN S.A.U.) lanzó este lunes el primer mapa interactivo geológico de Catamarca, una herramienta digital estratégica e innovadora que reúne y sistematiza información integral sobre los activos mineros de la empresa, la potencialidad geológica provincial, la infraestructura crítica y distintas variables vinculadas con el desarrollo sostenible.

La presentación oficial se llevó a cabo en la sede central de CAMYEN S.A.U., donde fue puesto en funcionamiento el nuevo portal web institucional camyeninvestments.com.ar. La plataforma constituye una avanzada base de datos geológico-minera que permite reunir, sistematizar y cruzar información sobre todos los activos mineros de la empresa con las áreas de máxima potencialidad geológica de la provincia.

El lanzamiento representa la primera fase de un plan integral estructurado en tres etapas, impulsado desde principios de año por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de las áreas de geología, informática y legal de la empresa.

Una plataforma para integrar información estratégica

El nuevo portal digital permite acceder de manera interactiva a información vinculada con cada activo minero de CAMYEN. La plataforma detalla la ubicación de los activos, los minerales presentes, su estado legal actual y un conjunto de variables técnicas consideradas indispensables para optimizar la toma de decisiones estratégicas.

La información disponible está organizada para permitir un abordaje integral del patrimonio minero y de las condiciones vinculadas con su potencial desarrollo. El sistema también se encuentra alineado con los estándares internacionales de Sociedad, Gobernanza y Ambiente (ESG).

De este modo, la herramienta busca concentrar en una misma plataforma diferentes capas de información que permiten observar y analizar los activos mineros junto con otras variables relevantes para el desarrollo productivo.

Entre los principales datos disponibles se encuentran:

La ubicación interactiva de cada activo minero.

Los minerales presentes en cada área.

El estado legal actual de los activos.

Variables técnicas para la toma de decisiones estratégicas.

Información vinculada con estándares internacionales de Sociedad, Gobernanza y Ambiente (ESG).

El cruce de datos geológicos

Uno de los aspectos centrales de la plataforma es la posibilidad de realizar un cruce dinámico de datos geológicos con factores críticos para la logística y el desarrollo industrial.

La información geológica no aparece de manera aislada, sino integrada con datos vinculados con la infraestructura y las condiciones existentes en el territorio provincial. De esta forma, los usuarios pueden consultar distintas variables que resultan relevantes al momento de analizar zonas factibles para la inversión productiva.

El portal incluye información sobre:

Red de infraestructura vial: rutas nacionales y provinciales destinadas a la conectividad logística.

rutas nacionales y provinciales destinadas a la conectividad logística. Suministro energético: líneas de alta tensión y fuentes de energía disponibles.

líneas de alta tensión y fuentes de energía disponibles. Conectividad aérea: aeropuertos y pistas estratégicas ubicadas en el territorio provincial.

aeropuertos y pistas estratégicas ubicadas en el territorio provincial. Variables de desarrollo regional: criterios socioambientales y características geográficas de las zonas factibles para la inversión productiva.

La integración de estos elementos permite vincular la potencialidad geológica con aspectos relacionados con la conectividad, el suministro energético y las características regionales de cada área.

Transparencia y acceso a datos abiertos

La iniciativa se encuentra enmarcada en los principios de transparencia y datos abiertos establecidos por la nueva ley de transformación de CAMYEN en Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).

A partir de este marco, la nueva plataforma apunta a garantizar a la ciudadanía y a los distintos actores vinculados con el sector un acceso público, ágil y transparente a información estratégica de gran valor sobre el patrimonio minero provincial. La disponibilidad de los datos a través de una plataforma digital institucional constituye uno de los ejes del proceso de apertura de la información contemplado en el nuevo esquema de la empresa.

El portal reúne datos técnicos, geológicos, legales y de infraestructura, permitiendo que la información pueda ser consultada de manera integrada y dinámica.

Trabajo interdisciplinario en tres etapas

El lanzamiento del mapa interactivo y de la plataforma camyeninvestments.com.ar constituye la primera fase de un plan integral que fue estructurado en tres etapas. La iniciativa comenzó a ser impulsada desde principios de año mediante el trabajo de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de distintas especialidades de CAMYEN.

Entre las áreas involucradas se encuentran:

Geología , para el desarrollo y la sistematización de la información vinculada con los activos y la potencialidad provincial.

, para el desarrollo y la sistematización de la información vinculada con los activos y la potencialidad provincial. Informática , para la construcción y desarrollo de la plataforma digital.

, para la construcción y desarrollo de la plataforma digital. Área legal, para integrar las variables relacionadas con el estado legal actual de los activos mineros.

La articulación de estas áreas permitió avanzar en la conformación de una base de datos que concentra información de diferentes características y la presenta en un formato interactivo.

Autoridades presentes en el lanzamiento

El acto de presentación institucional contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quien participó del lanzamiento junto al vicegobernador Rubén Dusso.

También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y la ministra de Minería, Teresita Regalado, además de otros funcionarios y representantes del sector.

La presentación realizada este lunes en la sede central de CAMYEN marcó la puesta en funcionamiento oficial de una herramienta que concentra información sobre el patrimonio minero provincial y las distintas condiciones que rodean a su desarrollo.