Vialidad Provincial coordina acciones con las delegaciones del interior

El director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con los delegados de las distintas jurisdicciones del interior provincial, con el propósito de coordinar acciones y avanzar en la planificación de las tareas de conservación y mantenimiento de la red vial.

El encuentro reunió a los responsables que desarrollan tareas en las diferentes zonas del interior y permitió poner en común la información surgida del trabajo permanente que las delegaciones realizan en territorio.

La coordinación entre la administración central y las jurisdicciones del interior fue uno de los ejes centrales de la reunión, orientada a organizar las intervenciones necesarias y establecer una planificación conjunta para las tareas previstas sobre la red vial provincial.

Análisis de las condiciones actuales

Durante la reunión se llevó adelante un análisis general de las condiciones actuales de las rutas provinciales y de las principales necesidades identificadas en cada jurisdicción.

La evaluación tomó como punto de partida la información y el trabajo que desarrollan de manera permanente las delegaciones en sus respectivos territorios. De esta manera, se analizaron las distintas situaciones detectadas y las necesidades que requieren atención en el marco de las tareas de conservación y mantenimiento.

El encuentro permitió reunir una visión general sobre el estado de la red vial provincial y avanzar en una organización que contemple las particularidades y requerimientos surgidos en las diferentes jurisdicciones del interior.

La planificación de las acciones busca, de este modo, ordenar las intervenciones y establecer criterios comunes para el desarrollo de las tareas en el conjunto del territorio provincial.

Un plan de trabajo con prioridades definidas

En este marco, se avanzó en la elaboración de un plan de trabajo destinado a establecer las prioridades de intervención y organizar de manera coordinada los recursos disponibles.

La planificación contempla distintos aspectos vinculados con la ejecución de las tareas previstas, entre ellos:

La definición de prioridades de intervención .

. La organización de la disponibilidad de personal .

. La coordinación del uso de maquinaria .

. La distribución de los recursos destinados a las tareas programadas.

El objetivo es que las distintas delegaciones y la administración central puedan trabajar bajo criterios coordinados, atendiendo las necesidades identificadas y organizando los medios disponibles para llevar adelante las intervenciones. La elaboración de este plan también permite ordenar las acciones de conservación y mantenimiento a partir de las condiciones relevadas en las rutas provinciales y de la información aportada por las delegaciones que trabajan de forma permanente en cada jurisdicción.

Preparación ante las lluvias y el clima adverso

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la preparación operativa para los períodos de mayores precipitaciones y condiciones climáticas adversas.

En ese sentido, se avanzó en el refuerzo de las acciones preventivas y de los mecanismos de respuesta ante posibles contingencias que puedan afectar las rutas provinciales. La planificación operativa contempla la necesidad de coordinar los recursos y las tareas ante situaciones que puedan presentarse durante períodos de mayores precipitaciones o frente a otras condiciones climáticas adversas.

De esta manera, el encuentro permitió incorporar a la planificación de las tareas de conservación y mantenimiento una instancia específica de preparación frente a condiciones que puedan afectar la transitabilidad de las rutas.