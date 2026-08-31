Duro mensaje de la Iglesia por el endeudamiento: "No se puede decir 'que se arreglen'"

La Iglesia expresó su preocupación por el creciente endeudamiento de las familias argentinas y reclamó al Gobierno que analice esta problemática en profundidad. El pronunciamiento fue realizado por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien sostuvo que la situación no puede quedar librada exclusivamente a quienes atraviesan dificultades para afrontar sus obligaciones.

"No se puede decir 'no nos interesa' o 'que se arreglen'", advirtió Colombo, al referirse a la necesidad de buscar alternativas frente a una situación marcada por el aumento de la morosidad y por la cantidad de personas que acumulan atrasos en el pago de sus compromisos.

El planteo del titular de la CEA pone el foco en la situación de las familias que enfrentan dificultades financieras y en la necesidad de establecer mecanismos que permitan evitar que determinados niveles de endeudamiento se conviertan en compromisos imposibles de sostener.

El pedido para analizar la problemática

Según expresó Colombo, las autoridades deben intervenir en el análisis de la situación y buscar alternativas que permitan aliviar las dificultades de quienes no pueden cumplir con el pago de sus deudas.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que resulta necesario establecer pautas más claras al momento en que las personas asumen compromisos financieros.

Uno de los puntos planteados por el religioso está relacionado con la proporción de los ingresos que una persona puede destinar al pago de sus obligaciones. En ese sentido, consideró necesario abrir una discusión sobre los límites y criterios que deberían tenerse en cuenta. "Alguna solución tiene que haber, al menos para fijar criterios en la contracción de las deudas o discutir cuánto del sueldo de una persona puede destinarse a pagarlas", señaló.

La declaración sintetiza el planteo de la Iglesia sobre la necesidad de analizar no solamente la existencia de una deuda, sino también las condiciones en las que se asume y la capacidad real de las personas para afrontar posteriormente los pagos.

La relación con la ludopatía online

Colombo vinculó la actual preocupación por las deudas con otro problema que ya había sido planteado anteriormente por la Iglesia: la ludopatía online y su impacto económico en las familias.

El religioso recordó que la Iglesia había advertido sobre hogares que llegaban a situaciones de endeudamiento como consecuencia del juego entendido como una adicción. "Veíamos familias que se endeudaban por el juego como adicción. Ahora se agrega esta situación de tener que afrontar deudas, muchas veces, por el uso de las billeteras electrónicas", explicó.

De esta manera, Colombo relacionó dos situaciones diferentes que, según expuso, pueden afectar la economía familiar y generar dificultades para afrontar compromisos financieros.

Por un lado, mencionó el endeudamiento de familias vinculado con la ludopatía online. Por otro, advirtió sobre la incorporación de nuevas situaciones relacionadas con las obligaciones que, muchas veces, deben ser afrontadas a partir del uso de las billeteras electrónicas.

Deudas con condiciones desfavorables

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina también diferenció las distintas formas en las que una persona puede quedar atrapada en una situación financiera difícil.

En primer lugar, se refirió a aquellos compromisos que desde el momento mismo en que son asumidos contienen condiciones particularmente desfavorables para quien contrae la obligación.

"Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas", afirmó. La advertencia apunta a las características que pueden tener determinados compromisos financieros desde su origen y a la situación en la que puede quedar una persona cuando acepta condiciones que luego resultan difíciles de afrontar.

Para Colombo, el análisis de la problemática debe contemplar, por lo tanto, las circunstancias en las que se produce el endeudamiento y las condiciones concretas que enfrentan quienes asumen esos compromisos.

Las deudas que se acumulan "a gotas"

El religioso también puso el foco en otra modalidad de endeudamiento: aquella que no necesariamente surge de un único compromiso de gran magnitud, sino de la acumulación progresiva de pequeñas obligaciones.

Según explicó, existen deudas que se van sumando paulatinamente hasta colocar a las personas en una situación cada vez más compleja. "Otras deudas son a gotas y uno va quedando rápidamente en una situación muy desventajosa para poder cumplir", concluyó.

El mensaje de la Iglesia, encabezado por el presidente de la CEA, dejó planteada la preocupación por el crecimiento del endeudamiento familiar y por las dificultades que enfrentan quienes acumulan compromisos financieros que terminan superando su capacidad de pago.

Para Marcelo Colombo, la respuesta frente a esta situación requiere analizar alternativas y establecer criterios sobre las condiciones en que se contraen las deudas y sobre el porcentaje de los ingresos que una persona puede destinar a cancelarlas.

Con su advertencia de que "no se puede decir 'no nos interesa' o 'que se arreglen'", la Iglesia reclamó que la problemática sea abordada y que se busquen respuestas para las familias que atraviesan una situación financiera cada vez más difícil.