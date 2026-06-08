CFK recurrió a la Corte Suprema para impedir el decomiso de los bienes de sus hijos

La expresidenta Cristina Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de evitar el decomiso de bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, medida que fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el marco de la causa Vialidad.

La presentación constituye la última herramienta judicial disponible para intentar revertir una decisión que ya fue ratificada por instancias inferiores y que afecta a un conjunto de propiedades heredadas de Néstor Kirchner.

La controversia gira en torno a la inclusión de esos bienes dentro del proceso de recupero de activos dispuesto por la Justicia. Según la postura de la defensa, los inmuebles alcanzados por la medida no guardan relación con los hechos investigados en la causa y fueron adquiridos mediante operaciones legales y legítimas.

Con este nuevo planteo, la discusión llega ahora a la Corte Suprema, que deberá analizar si corresponde revisar el alcance de las decisiones adoptadas previamente por el TOF 2 y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner

En el recurso presentado ante el máximo tribunal, la defensa cuestionó el criterio utilizado para justificar el decomiso de las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner.

Los abogados sostuvieron que la decisión judicial amplía el alcance de la sanción más allá de los bienes que podrían considerarse vinculados directamente al delito investigado. Según el escrito, la resolución permitió que el decomiso alcance activos de origen lícito sin exigir una demostración concreta de la relación entre esos bienes y los hechos juzgados.

La defensa afirmó que con la decisión del TOF 2 "se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado".

Asimismo, se remarcó que no existe prueba que permita sostener que las propiedades heredadas por los hijos de la expresidenta constituyan producto o provecho del delito investigado.

En el planteo judicial se sostuvo expresamente que "no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado".

Las propiedades incluidas en el decomiso

La defensa cuestionó particularmente la incorporación de distintos inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz. Entre los bienes alcanzados por la medida se encuentran:

• 10 departamentos en Río Gallegos.

• 2 casas en Río Gallegos.

• Varios terrenos en Lago Argentino.

Según la presentación judicial, estas propiedades fueron adquiridas por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner mediante operaciones legales y con recursos de origen lícito.

Los abogados sostuvieron que los inmuebles fueron incorporados al patrimonio familiar "a título oneroso" y no a través de liberalidades, remarcando además que las operaciones realizadas fueron genuinas y lícitas.

El criterio adoptado por el Tribunal Oral Federal 2

La posición de la defensa contrasta con la interpretación sostenida por el TOF 2 al momento de resolver sobre el decomiso.

El tribunal validó el planteo formulado por la fiscalía e incluyó esos bienes dentro del conjunto de activos sujetos a recupero por considerar que habían sido adquiridos por las personas condenadas dentro del período temporal delimitado por la sentencia.

Ese criterio fue posteriormente ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, que a fines de mayo confirmó el decomiso y consolidó una interpretación que amplía el alcance de este tipo de medidas.

La decisión de Casación y el alcance del decomiso

La Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o hayan sido recibidos mediante herencia.

En su resolución, los jueces señalaron que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".

Esa decisión dejó firme un decomiso por un monto superior a 684.000 millones de pesos y habilitó el remate de bienes con el objetivo de concretar el resarcimiento económico al Estado. La resolución también ratificó el criterio de que la transferencia posterior de los bienes no impide que estos puedan ser alcanzados por una medida de recupero patrimonial cuando exista una vinculación con los hechos investigados.

Los cuestionamientos por derechos de propiedad y debido proceso

En sus distintas presentaciones judiciales, la defensa de Cristina Kirchner insistió en que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad y que, por lo tanto, sus bienes no deberían integrar el listado de activos sujetos a decomiso.

Además, sostuvo que la medida implica una afectación de garantías constitucionales. Entre los principales cuestionamientos planteados se destacan:

• Presunta lesión al derecho de propiedad.

• Vulneración del principio de inocencia.

• Afectación del debido proceso.

• Ausencia de pruebas que vinculen directamente los bienes con el delito juzgado.

La defensa también destacó en el recurso de queja presentado este lunes que el Ministerio Público Fiscal mantiene la facultad de identificar otros bienes que reúnan las condiciones establecidas para el recupero patrimonial.

¿Qué va a pasar?

Con la presentación del recurso de queja, el expediente ingresó en una nueva etapa procesal. Será ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de determinar si acepta revisar el planteo formulado por la defensa de Cristina Kirchner.

La decisión del máximo tribunal será clave para definir si corresponde mantener el criterio adoptado por el TOF 2 y la Cámara Federal de Casación Penal o si, por el contrario, se revisa el alcance del decomiso dispuesto sobre las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa Vialidad.