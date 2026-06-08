¿En serio?: un diputado presentó un proyecto para declarar el Día Nacional del Pogo

La muerte del Indio Solari generó una nueva iniciativa en el ámbito legislativo nacional. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto para declarar el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, una propuesta que busca rendir homenaje al músico y reconocer el legado artístico y cultural que dejó a lo largo de su trayectoria.

La iniciativa fue presentada este lunes y plantea que la fecha sea incorporada como una jornada de conmemoración destinada a recordar tanto al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como al fenómeno social y cultural que se desarrolló alrededor de su figura.

Según establece el texto, la elección de la fecha tiene como propósito homenajear al artista y destacar la influencia que ejerció en la cultura popular argentina. Además, propone que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios adhieran a la eventual ley y promuevan actividades conmemorativas vinculadas con esta celebración.

El legado artístico como fundamento de la iniciativa

Entre los fundamentos expuestos en el proyecto, Paulón sostiene que el Indio Solari fue una de las personalidades más importantes de la cultura popular del país.

La propuesta legislativa remarca que su trayectoria artística trascendió ampliamente el ámbito estrictamente musical. Según el texto, su producción como compositor, cantante y poeta logró convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para distintas generaciones de argentinos y argentinas.

En ese sentido, el proyecto sostiene que su obra alcanzó una dimensión que excedió el universo de los recitales y las canciones para consolidarse como un fenómeno de identificación colectiva. Entre los argumentos incluidos en la iniciativa se destacan los siguientes puntos:

• Reconocimiento del Indio Solari como una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina.

• Valoración de su trabajo como compositor, cantante y poeta.

• Reconocimiento de su influencia cultural, social y simbólica.

• Impacto de su obra en varias generaciones de argentinos y argentinas.

• Importancia de su legado artístico y cultural.

El texto señala que su producción artística logró trascender el plano musical para transformarse en un fenómeno con fuerte presencia dentro de la vida cultural contemporánea del país.

La cultura ricotera como fenómeno social

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento de la denominada cultura ricotera, definida en la iniciativa como una experiencia colectiva que se consolidó a lo largo de décadas.

La propuesta destaca que alrededor de la música del Indio Solari se conformó una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras de las canciones, los recitales y los espacios de encuentro mecanismos de identificación y pertenencia. Según los fundamentos presentados por Paulón, esta identidad colectiva constituye una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

El proyecto sostiene que la cultura ricotera logró construir sentidos compartidos y generar una experiencia social singular que trascendió el consumo artístico tradicional.

De acuerdo con la iniciativa, esta dimensión comunitaria es precisamente uno de los aspectos que justifican la creación de una fecha conmemorativa específica destinada a reconocer su relevancia dentro del patrimonio cultural contemporáneo del país.

El pogo como símbolo de una experiencia colectiva

La propuesta también dedica un apartado especial al reconocimiento del pogo, una de las manifestaciones más características asociadas a los recitales vinculados con el universo ricotero.

En los fundamentos se destaca que las presentaciones del Indio Solari, tanto durante su etapa en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dieron origen a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina.

El proyecto remarca que esos encuentros reunieron a miles de personas en experiencias colectivas que excedieron el espectáculo artístico y adquirieron características de verdadera ritualidad popular. En ese marco, el pogo es presentado como uno de los símbolos más representativos de esa experiencia compartida.

La iniciativa sostiene que esta expresión pasó a representar:

• La celebración comunitaria de la música.

• La construcción de una identidad compartida.

• El sentido de pertenencia colectiva.

• El encuentro popular entre seguidores.

• Una de las manifestaciones más reconocibles de la cultura ricotera.

Según el texto, el pogo se convirtió con el paso del tiempo en una referencia inseparable de los recitales y de la experiencia colectiva vivida por miles de seguidores..