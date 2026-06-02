Caputo anticipó una "versión renovada" de la Ley de Inocencia Fiscal

En una exposición de fuerte contenido económico y político, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes que el Gobierno enviará al Congreso una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, a la que definió como una "versión renovada". El anuncio fue realizado durante su participación en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un ámbito tradicionalmente seguido de cerca por el sector financiero y empresarial.

Caputo enmarcó esta iniciativa dentro de un proceso más amplio de reformas y coordinación institucional, al recordar que semanas atrás había mantenido una reunión con representantes de asociaciones de contadores de todo el país. En ese encuentro, según explicó, ya se habían acordado cambios en la actual ley y una prórroga en próximos vencimientos, lo que ahora se traduciría en una nueva propuesta normativa.

El ministro fue enfático al describir el enfoque oficial para reducir el riesgo país y fortalecer la confianza en el sistema económico:

"Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado", sostuvo.

Agregó que el compromiso de estabilidad y reglas claras debe ser compartido también por provincias y municipios, ampliando el alcance de la responsabilidad fiscal.

Deuda, financiamiento y la relación con el FMI

Uno de los puntos centrales de la intervención de Caputo fue la situación de la deuda pública. En ese sentido, confirmó que los vencimientos restantes del mandato del presidente Javier Milei están totalmente cubiertos, lo que implica una cobertura estimada en torno a los US$31.000 millones.

"Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente", expresó el ministro, subrayando la solidez del esquema de financiamiento diseñado por el equipo económico.

En la misma línea, destacó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que calificó como óptima: "No puede ser mejor", afirmó, reforzando la idea de alineamiento entre el organismo multilateral y la política económica local.

Caputo también profundizó en la estrategia de financiamiento, poniendo el foco en la eficiencia del costo de la deuda:

"Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible".

Cuestionó alternativas más costosas al señalar: "No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos".

Inflación, desinflación y expectativas económicas

El capítulo inflacionario ocupó otro tramo relevante de su exposición. Caputo se mostró optimista respecto del proceso de desinflación, y anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo se ubicaría entre el 2,2% y el 2,5%.

Según explicó, la aceleración inflacionaria de los últimos meses responde principalmente a un shock interno del 2025, que habría provocado una suba consecutiva de la tasa de inflación durante diez meses.

En su visión, la dinámica actual es transitoria:

"Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional", aseguró.

Asimismo, proyectó un escenario de mejora gradual de la actividad económica. Basándose en los datos recientes, sostuvo que en los próximos 18 meses habrá una recuperación progresiva, con un crecimiento que se intensificará con el tiempo.