Jalil respaldó el rumbo económico de Milei y reclamó por un "RIGI permanente"

El escenario económico nacional sumó un respaldo de peso político e institucional durante el desarrollo del 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En este prestigioso encuentro sectorial, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expuso una visión marcadamente optimista sobre el devenir financiero del país y respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

La intervención del mandatario provincial no pasó desapercibida, ya que se posicionó como una de las voces que, desde el peronismo, validan las transformaciones macroeconómicas actuales. Durante su disertación, Jalil argumentó a favor de las políticas de atracción de capitales y destacó que la actual administración central muestra señales de previsibilidad que impactan positivamente en las administraciones del interior.

La minería y la agroindustria como motores, frente al retroceso textil

Al analizar la realidad de su propio territorio, el gobernador aseguró de forma categórica que la economía de Catamarca se está expandiendo, impulsada fundamentalmente por el dinamismo y la tracción de la explotación minera. Esta actividad se consolida como el eje central de los recursos y la proyección internacional de la provincia.

Sin embargo, el crecimiento catamarqueño no es uniforme, sino que convive con una reconfiguración de sus fuerzas productivas:

La Agroindustria: Este sector atraviesa una marcada etapa de expansión que se traduce en la llegada de nuevas inversiones y en la creación de un cluster semillero clave para la región.

El Sector Textil: En contraposición, esta industria se encuentra actualmente en retroceso, evidenciando una caída en sus niveles de actividad y empleo.

Este proceso de reconversión industrial plantea un desafío social y demográfico profundo para el gobierno provincial. La transformación de la matriz productiva ha generado una brecha de género en el mercado laboral. Mientras que el debilitado sector textil concentra un 75% de empleo femenino, las áreas que hoy se encuentran en plena expansión, como la minería, cuentan con una amplia mayoría de mano de obra masculina.

El reclamo por el RIGI y la crítica a la interna peronista

Haciendo hincapié en las declaraciones de Jalil, uno de los puntos centrales de su discurso estuvo enfocado en los marcos normativos destinados a blindar las inversiones a largo plazo. En este contexto, el mandatario catamarqueño pidió formalmente que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convierta en una iniciativa de carácter permanente, argumentando que la estabilidad legal es la única garantía para consolidar el desarrollo productivo.

En el plano estrictamente político, Jalil aprovechó el estrado del IAEF para marcar distancia de las posturas más intransigentes de su propio espacio político. Con firmeza, lamentó que otros dirigentes peronistas no hayan acompañado el proyecto del oficialismo, señalando la necesidad de anteponer el crecimiento económico regional por sobre las disputas partidarias.

Optimismo nacional: Superávit fiscal y competitividad

El análisis de Raúl Jalil no se limitó a las fronteras de Catamarca, sino que se mostró decididamente optimista respecto del futuro de la economía nacional. Para fundamentar esta perspectiva favorable ante el auditorio de ejecutivos de finanzas, el gobernador enumeró una serie de ventajas estructurales y macroeconómicas con las que cuenta la República Argentina en el escenario global actual:

Paz social y territorial: Destacó especialmente la falta de conflictos bélicos y religiosos en el territorio nacional, un activo intangible pero crucial en el contexto geopolítico internacional.

Estabilidad institucional: Resaltó la seguridad jurídica con la que cuenta la Argentina para dar previsibilidad a los inversores.

Cuentas públicas ordenadas: Aseguró que "casi todas las provincias tienen superávit fiscal", un hito financiero que equilibra las cuentas de la federación.

A partir de este diagnóstico de solvencia fiscal, Jalil instó a sus pares provinciales a profundizar las reformas estructurales. Afirmó con vehemencia que todos los mandatarios provinciales deben trabajar para seguir bajando impuestos y volverse más competitivos frente a los mercados externos.

El factor geopolítico: El interés de los Estados Unidos

Otro de los ejes sustanciales de la ponencia fue el impacto de las relaciones exteriores en la economía real de las provincias. El gobernador de Catamarca celebró el interés de los Estados Unidos para invertir en la Argentina, vinculando este fenómeno de forma directa al acercamiento de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump.

Jalil describió un cambio de paradigma en la actitud del empresariado norteamericano hacia las oportunidades que ofrece el suelo argentino:

"Veo que Estados Unidos está interesado en los proyectos en la Argentina. Antes miraba y especulaba, y ahora tiene una mirada distinta. Y eso es bueno para Catamarca".

Para dar claridad y rigurosidad técnica sobre el funcionamiento de estos desembolsos, el mandatario aclaró explícitamente que las concesiones para la explotación minera son privadas. Es bajo este esquema de articulación público-privada que los empresarios norteamericanos se muestran ahora dispuestos a invertir en ese tipo de iniciativas, lo que promete acelerar los proyectos mineros en la cordillera catamarqueña.

El camino de las reformas en el Congreso

Finalmente, el Gobernador abordó la agenda legislativa que mantiene en vilo a la Casa Rosada y que resulta clave para la consolidación de las reformas macroeconómicas. Respecto de las leyes y modificaciones fiscales que el Poder Ejecutivo nacional impulsa en el Congreso de la Nación, Jalil se mostró pragmático y componedor.

Aseguró que hay margen para negociar la aprobación de esos proyectos, descartando escenarios de parálisis legislativa. En ese sentido, el líder catamarqueño celebró la "maduración en los dirigentes" del oficialismo, valorando positivamente el cambio de estrategia de la Casa Rosada, cuyos funcionarios decidieron de forma acertada estrechar lazos con gobernadores mediante reuniones presenciales, abriendo canales de diálogo esenciales para la gobernabilidad y el federalismo.