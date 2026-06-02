Confirman que el boleto en Catamarca se va a $1.600 y los subsidios suben un 40%

El Gobierno de Catamarca anunció una actualización de la tarifa del transporte público urbano y suburbano que comenzará a regir a partir del próximo 4 de junio. La medida contempla una suba del boleto mínimo, que pasará de 1.250 pesos a 1.600 pesos, y se complementa con un incremento promedio del 40% en los subsidios provinciales destinados al sostenimiento del sistema.

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte remarcaron que la decisión forma parte de una estrategia orientada a garantizar la continuidad y la calidad del servicio en un contexto marcado por el aumento sostenido de los costos operativos que afectan al sector.

La actualización tarifaria representa un incremento del 28% sobre el valor vigente hasta el momento. Sin embargo, desde el Gobierno provincial destacaron que el esfuerzo económico para sostener el funcionamiento del transporte no recaerá únicamente sobre los usuarios, ya que el Estado incrementará significativamente su participación mediante mayores compensaciones tarifarias.

Una revisión prevista dentro del esquema de costos

La actualización anunciada, es parte de un nuevo capítulo de la prolongada crisis del transporte en la provincia y este nueva valor, según se informa oficialmente responde a un compromiso asumido por las autoridades provinciales en noviembre de 2025, cuando se aplicó la anterior modificación tarifaria.

En aquella oportunidad se estableció un esquema de revisión semestral de la estructura de costos del sistema de transporte. Según explicaron desde la cartera provincial, la medida comunicada ahora responde precisamente a ese mecanismo de evaluación periódica, con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a las familias usuarias como a las empresas prestatarias.

Las autoridades señalaron que durante los últimos meses se registraron incrementos en distintos componentes esenciales para el funcionamiento del transporte público, siendo esto previamente marcado por las patronales del transporte. Entre los principales factores que impactaron sobre los costos operativos se encuentran:

• Combustible.

• Salarios.

• Repuestos.

• Neumáticos.

• Insumos vinculados al funcionamiento de las unidades.

De acuerdo con lo informado, estos aumentos obligaron a revisar la estructura económica del sistema para evitar que el deterioro financiero afecte la prestación del servicio.

Garantizar la calidad del transporte

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte explicaron que mantener una tarifa desactualizada puede generar consecuencias directas para los usuarios. Según indicaron, cuando los costos operativos crecen de manera sostenida y no existe una adecuación de los ingresos, se pone en riesgo el funcionamiento general del sistema.

En este sentido, advirtieron que una tarifa que no refleje la evolución de los costos puede afectar aspectos fundamentales como:

• La frecuencia de los recorridos.

• La disponibilidad de unidades.

• La calidad general del servicio.

• La capacidad operativa de las empresas prestatarias.

Por esta razón, la actualización tarifaria fue presentada como una herramienta para sostener el funcionamiento del transporte urbano y suburbano en condiciones adecuadas.

La continuidad del Boleto Educativo Gratuito

Uno de los puntos destacados del anuncio fue la confirmación de la continuidad del Boleto Educativo Gratuito (BEG). Desde el organismo provincial aseguraron que el beneficio continuará vigente para todos los estudiantes catamarqueños sin modificaciones en su alcance ni en las condiciones de acceso.

La ratificación del programa se produjo en paralelo con la actualización tarifaria y forma parte de la estrategia de acompañamiento a los usuarios del transporte público.

"El desafío es garantizar que el transporte público siga funcionando con calidad y previsibilidad, acompañando a los usuarios y manteniendo herramientas fundamentales como el Boleto Educativo Gratuito", destacaron desde el área competente. La decisión implica que los estudiantes continuarán accediendo al beneficio en las mismas condiciones que rigen actualmente.

Un mayor esfuerzo financiero de la Provincia

Pese al incremento que tendrá el valor del boleto, el Gobierno provincial subrayó que la tarifa seguirá cubriendo únicamente una parte del costo real que demanda la prestación del servicio.

La diferencia continuará siendo absorbida por el Estado a través de compensaciones tarifarias que, en esta oportunidad, aumentarán un 40% promedio. De esta manera, la Provincia incrementará su participación en el financiamiento del sistema de transporte, reforzando el esquema de subsidios destinado a sostener la actividad.

Cambios en la distribución de los subsidios

La actualización también incorpora modificaciones en la forma en que se distribuirán las compensaciones tarifarias.

A partir de la implementación del nuevo esquema, los subsidios serán asignados en función de los kilómetros efectivamente recorridos por cada empresa prestadora. Según explicaron desde el Gobierno provincial, este criterio busca fortalecer la transparencia y mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos destinados al transporte.

La nueva metodología apunta a que cada aporte estatal tenga una relación directa con la prestación efectiva del servicio. De acuerdo con lo informado, esto permitirá que la inversión provincial se traduzca en más unidades en circulación, mejores frecuencias y una cobertura territorial más amplia.

Con la actualización tarifaria, el incremento de los subsidios y la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, el Gobierno provincial busca sostener el funcionamiento del sistema de transporte urbano y suburbano en un escenario caracterizado por el aumento de los costos operativos y los desafíos que atraviesa el sector en distintas regiones del país.