Georgieva fue recibida por Milei y se sumará a la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei recibió este lunes por la tarde en la Casa Rosada a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en el marco de la agenda oficial que la funcionaria desarrolla en Argentina. Del encuentro también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

La reunión fue informada por la Oficina del Presidente a través de su cuenta de X y tuvo como escenario el despacho presidencial. Allí se realizó la fotografía oficial del encuentro, que tuvo como elemento destacado la emblemática motosierra que Milei exhibe sobre su mesa.

La imagen entre el Presidente y la jefa del FMI fue la primera entre ambos. El encuentro se produjo antes de una reunión en la Casa Rosada con la presencia del Gabinete ampliado, instancia a la que Georgieva se sumará como parte de su agenda institucional en el país.

La llegada de la directora gerente del organismo a la sede del Gobierno se produjo horas después de su aparición conjunta con Caputo en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Hacienda, donde respaldó el programa económico de la administración de Milei y descartó que la Argentina necesite avanzar en un nuevo programa de financiamiento con el Fondo.

El respaldo al programa económico

Antes de trasladarse a la Casa Rosada, Georgieva había arribado al mediodía de este lunes al Ministerio de Economía para brindar la conferencia de prensa junto al ministro Caputo. Durante esa presentación, la titular del FMI destacó la evolución de los principales indicadores económicos y sostuvo que la situación actual del país presenta una mejora respecto de diciembre de 2023.

En ese contexto, afirmó que "todos los indicadores muestran una escena más saludable" que la registrada en diciembre de 2023, una comparación que utilizó para remarcar el proceso que atraviesa la economía argentina bajo el plan implementado por el Gobierno.

La funcionaria también se refirió a la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos de deuda y puso el foco en la evolución de las reservas y en la política aplicada por el Banco Central.

"No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando", remarcó la jefa del Fondo.

En la misma conferencia, Georgieva sostuvo que la Argentina "no necesitará financiamiento adicional" a los US$20.000 millones que ya fueron negociados por Milei y Caputo.

Reservas y una estrategia para el crecimiento

La directora gerente del FMI también destacó la estrategia de acumulación de reservas implementada por el Banco Central desde el inicio del programa económico. Según explicó, el organismo observa una determinación importante en ese proceso y señaló que la autoridad monetaria llegó a sobrecumplir la meta establecida.

"Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a cobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo", enfatizó Georgieva.

En esa línea, consideró que el país se encuentra encaminado y planteó una perspectiva de integración futura con las economías emergentes que atravesaron procesos de reformas y dejaron de recurrir al endeudamiento.

"El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado", afirmó la directora del Fondo.

Sus declaraciones se produjeron en el mismo día en que mantuvo reuniones con las principales autoridades económicas y políticas del país, en una agenda que incluyó tanto el Palacio de Hacienda como la Casa Rosada.

Una agenda que continuará con energía y producción

La actividad oficial de Georgieva no finalizará con sus reuniones en Buenos Aires. La agenda prevista para este lunes se completará con una exposición en el Palacio Libertad, donde la directora gerente del FMI continuará con sus actividades en el país.

Para este martes, en tanto, está previsto que visite Vaca Muerta, uno de los puntos centrales de la agenda vinculada con la energía. Allí será recibida por Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal YPF.

La visita permitirá a la funcionaria avanzar en el contacto con uno de los sectores que aparece mencionado dentro de las oportunidades y ambiciones de la Argentina, de acuerdo con el mensaje que la propia Georgieva publicó antes de llegar al Ministerio de Economía.

El mensaje de Georgieva antes de su llegada

Antes de dirigirse a Economía, la directora gerente del FMI realizó un posteo en la red social X en el que expresó su intención de recorrer y conocer diferentes aspectos del país.

Georgieva señaló que buscaba "interactuar con personas de toda la Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país".

En ese mismo mensaje, destacó el potencial argentino en distintos sectores y mencionó específicamente la innovación y la energía como áreas con capacidad para impulsar el crecimiento, generar puestos de trabajo y contribuir a la construcción de un futuro más próspero.

"Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", indicó la jefa del FMI.