Caputo pronosticó una "paliza" electoral de Milei en 2027 y defendió el rumbo económico

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expresó un fuerte respaldo político y económico al gobierno de Javier Milei y vaticinó que el actual mandatario "ganará por paliza en primera vuelta" las elecciones presidenciales de 2027.

Las declaraciones fueron realizadas durante una extensa participación en el ciclo "Economía de Quincho", emitido por el canal de YouTube de Cadena 3 y conducido por Damián Di Pace. En el intercambio también participaron Gustavo "Lacha" Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno.

A lo largo de la entrevista, Caputo abordó distintos aspectos vinculados al rumbo económico del país, la evolución de los indicadores, la situación fiscal, el financiamiento a las pymes y el escenario político de cara a los próximos años.

Caputo habló de señales de recuperación económica

Durante la conversación, el ministro sostuvo que los indicadores económicos correspondientes a marzo ya comenzaron a mostrar señales de recuperación en distintos sectores de la actividad. Según indicó, entre las áreas donde se observan mejoras aparecen:

La construcción.

El índice de precios internos al por mayor.

Caputo proyectó además que el repunte económico más fuerte comenzará a visualizarse entre mayo y junio. De acuerdo con su análisis, ese proceso estará impulsado por la continuidad de la desaceleración inflacionaria y por la puesta en marcha de un plan de infraestructura vial. En ese sentido, mencionó específicamente el desarrollo de:

9.000 kilómetros de rutas en corredores viales.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que esa iniciativa tendrá un impacto decisivo sobre la obra pública y contribuirá al objetivo de consolidar un crecimiento sostenido, algo que —según sostuvo— Argentina no experimenta desde hace más de una década.

El objetivo de bajar impuestos

Otro de los ejes de la exposición estuvo centrado en la presión tributaria. Caputo remarcó que el objetivo final del Gobierno es avanzar hacia una reducción de impuestos, aunque aclaró que ese proceso requiere previamente un aumento de la recaudación a partir del crecimiento económico y de la formalización de la actividad.

Dentro de esa lógica, destacó el concepto de "inocencia fiscal" como herramienta para combatir la informalidad. El ministro afirmó que, si Argentina logra sostener tasas de crecimiento de entre el 6% y el 8% anual, podrían eliminarse en un plazo de dos o tres años distintos tributos considerados distorsivos.

Entre ellos mencionó:

Las retenciones.

El impuesto al cheque.

El superávit fiscal y las diferencias con Mauricio Macri

Caputo defendió el superávit fiscal como uno de los pilares centrales e innegociables de la gestión económica actual. En ese marco, marcó diferencias con experiencias anteriores, particularmente con el gobierno de Mauricio Macri.

Según señaló, durante la administración de Macri existió una "euforia financiera" inicial que llevó a postergar el ajuste económico. En cambio, sostuvo que la gestión encabezada por Milei alcanzó el déficit cero durante el primer mes de gobierno y sin contar con un respaldo inicial de los mercados.

Para Caputo, esa diferencia resulta clave para explicar la estabilidad actual frente a distintos shocks externos. Según su análisis, las "defensas" de la economía argentina son hoy mucho más sólidas que en etapas anteriores.

El desafío del crédito

En otro tramo de la entrevista, el ministro reconoció que el financiamiento para pequeñas y medianas empresas continúa siendo uno de los desafíos pendientes. Explicó que las tasas finales siguen siendo elevadas debido al peso de los impuestos provinciales y municipales que impactan sobre el crédito.

No obstante, destacó que el financiamiento al sector privado registró un crecimiento importante:

Pasó del 3,8% al 11% del PBI.

Además, señaló que el Gobierno trabaja junto a los bancos para mejorar las condiciones de financiamiento, ampliando plazos y reduciendo costos para las empresas. Caputo también puso especial énfasis en el desarrollo del mercado de capitales y sostuvo que existe un enorme potencial económico si se logra canalizar hacia inversiones productivas el dinero ahorrado por los argentinos fuera del sistema financiero.

En ese contexto, mencionó cerca de 200.000 millones de dólares ahorrados "debajo del colchón".

El "trauma" económico y la batalla cultural

El ministro también hizo referencia al componente psicológico que, según su visión, condiciona la economía argentina.Caputo sostuvo que el principal obstáculo para consolidar un proceso de crecimiento es el "trauma" generado por sesenta años de fracasos económicos, situación que —afirmó— deterioró la credibilidad social frente a cualquier programa económico.

En el tramo final de la entrevista, el funcionario se mostró particularmente optimista respecto del escenario político y electoral. Allí afirmó que la alternativa "populista-comunista" dejó de ser viable para gran parte de la sociedad porque, según expresó, es identificada con "el infierno".

Finalmente, aseguró que ya comenzó a producirse un cambio de mentalidad en sectores empresariales que aceptan competir en un esquema de mayor apertura y libertad económica.

Caputo concluyó que, una vez que la sociedad comprenda que "el camino de la libertad es el correcto", la batalla cultural quedará definitivamente consolidada.