La Justicia confirmó que Adorni gastó US$245.000 para refaccionar una casa en un country

La investigación judicial sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que éste declaró haber recibido por las obras de remodelación en la vivienda de Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La documentación fue entregada el viernes pasado, cuando Tabar se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py, aportando recibos y facturas vinculadas a compras de materiales y pagos de mano de obra efectuados durante la obra. Según trascendió, todos los comprobantes coinciden con el monto mencionado en su primera declaración, lo que refuerza la consistencia de su testimonio ante la Justicia.

Modalidad de pago y cronograma de la remodelación

De acuerdo con la declaración de Tabar, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de las tareas y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación.

Las refacciones se habrían realizado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en la propiedad de 400 metros cuadrados. Entre las tareas realizadas se incluyen:

Colocación de pisos.

Arreglos en baño y cocina.

Construcción de mobiliario para el quincho.

Reparaciones en la pileta.

Según Tabar, el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas:

55 mil dólares durante 2024. 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Este detalle aporta claridad sobre la planificación financiera de la obra y permite a la Justicia reconstruir el flujo de fondos involucrado.

Gastos adicionales durante la remodelación

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto extra alcanzó los 13 mil dólares durante el tiempo que duraron las obras. Este dato amplía el alcance de la investigación y plantea interrogantes sobre los recursos movilizados por el funcionario.

Participación de terceros y trazabilidad de la obra

En el marco de la causa, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó información sobre las personas que participaron de los trabajos. Enumeró a albañiles, plomeros y electricistas, aportando datos que podrían servir para reconstruir la dinámica de la obra y verificar la trazabilidad de los pagos declarados.

Estos elementos permiten a los investigadores no solo confirmar los montos involucrados, sino también identificar a los actores y los mecanismos de pago utilizados, fortaleciendo el proceso de fiscalización de los gastos.

La investigación sobre el origen de los fondos

La causa judicial busca determinar el origen de los fondos utilizados por Manuel Adorni para la compra y remodelación de sus propiedades. Según consta en el expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete en los últimos años.

La documentación entregada por Tabar, junto con el detalle de pagos y la identificación de los participantes en la obra, constituye un avance significativo en la causa y permitirá a los fiscales analizar con precisión la coherencia entre los fondos utilizados y los ingresos del funcionario.