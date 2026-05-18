Machado logra desvinculación parcial de narcotráfico en EE.UU. tras admitir lavado de activos y fraude fiscal

Federico "Fred" Machado, financista vinculado al ex diputado José Luis Espert, logró un cambio significativo en su situación judicial en Estados Unidos. Tras ser extraditado en noviembre de 2025, Machado enfrentaba inicialmente cargos que incluían narcotráfico, además de acusaciones por lavado de activos y fraude fiscal.

Originalmente, ante el juez William "Bill" Davis, el financista se había declarado "no culpable" de todas las imputaciones. Sin embargo, tras seis meses detenido en una cárcel de Oklahoma, Machado modificó su estrategia legal. Ahora, admitió su culpabilidad exclusivamente en dos delitos:

Lavado de activos.

Fraude fiscal.

Como resultado de este acuerdo con la fiscalía estadounidense, quedó excluido del cargo de narcotráfico, una decisión que aún debe ser formalmente homologada por el juez a partir de mañana.

Repercusiones políticas en Argentina

El caso adquiere relevancia en el plano político argentino debido a la relación de Machado con José Luis Espert y el frente Avanza Libertad. La causa que implicó a Machado fue clave para que Espert se retirara de la lista de candidatos en las elecciones de octubre pasado, en las que encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei utilizó esta situación para reforzar su crítica al periodismo y al tratamiento político del caso. Según Milei, la desvinculación de Machado del narcotráfico demostraría que todo fue una "operación política y mediática infame". En su cuenta de X, afirmó:

"Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert."

Cambios estratégicos y expectativas legales

La admisión de culpabilidad en los delitos menores representa un cambio radical respecto a la estrategia inicial de los abogados de Machado. El objetivo del financista sería lograr una reducción significativa de la pena, tomando en cuenta los seis meses que ya pasó en prisión en Oklahoma y los años de prisión domiciliaria cumplidos en Río Negro.

Aunque el acuerdo con la fiscalía no establece una pena concreta, el entorno de Machado espera que la resolución permita:

Reducir la condena final.

Posiblemente obtener la libertad en los próximos meses.

Evitar un desenlace similar al de su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien en 2023 se declaró culpable de narcotráfico y recibió una condena de 16 años de prisión.

Perspectivas y próximos pasos

La decisión formal sobre la exclusión definitiva del cargo por narcotráfico se espera para mañana, cuando el juez podría adoptar la resolución que consolide el acuerdo. Este proceso marcará un precedente en la manera en que se negocian imputaciones graves con la fiscalía estadounidense, especialmente en casos que involucran figuras vinculadas a la política argentina.