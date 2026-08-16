Caputo recorrió la planta de Zijin-Liex y puso el foco en la expansión del litio

El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, visitaron las instalaciones de Zijin-Liex en Fiambalá, donde fueron recibidos por el CEO de la compañía, Gao Jianneng. La recorrida permitió al funcionario nacional conocer de manera directa el funcionamiento del proyecto minero que la empresa desarrolla en la localidad catamarqueña.

Durante la visita, Caputo pudo interiorizarse sobre las características del emprendimiento y el proceso productivo que se desarrolla en la planta. Se trata de uno de los dos proyectos de litio que actualmente se encuentran en producción en Catamarca, en un contexto en el que la actividad minera ocupa un lugar central dentro de las inversiones estratégicas mencionadas para el desarrollo provincial.

El recorrido por las instalaciones permitió al ministro nacional conocer el funcionamiento de la operación y observar el proceso vinculado con la producción de carbonato de litio. La presencia de las autoridades provinciales y nacionales, junto con los representantes de la compañía, concentró la agenda en el presente del proyecto y en sus perspectivas de crecimiento.

El proceso productivo y las perspectivas

Uno de los principales puntos de la visita estuvo relacionado con la Planta de Carbonato de Litio, sobre la cual Caputo recibió información acerca de su proceso productivo y de las perspectivas de expansión.

La planta constituye, de acuerdo con la información proporcionada, una de las inversiones mineras estratégicas para el desarrollo de la provincia. En ese sentido, la recorrida permitió abordar tanto el funcionamiento actual del emprendimiento como las posibilidades de crecimiento asociadas a una nueva etapa del proyecto.

La visita también permitió poner en primer plano el desarrollo de la actividad de Zijin-Liex en Fiambalá y la importancia de la producción de litio dentro del esquema de inversiones que se encuentran en marcha en Catamarca.

Zijin confirmó su adhesión al RIGI

La visita de Caputo a las instalaciones de Zijin-Liex se produjo semanas después de una decisión relevante por parte de la compañía. Zijin confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de concretar una nueva inversión y avanzar hacia la segunda etapa del proyecto.

De acuerdo con la información proporcionada, esta segunda etapa tendrá como objetivo elevar la producción de litio. La adhesión al régimen aparece así vinculada directamente con los planes de expansión de la empresa y con la continuidad del desarrollo del proyecto en Fiambalá.

El anuncio de la compañía constituye un punto central para comprender el alcance de la visita, ya que la recorrida no estuvo limitada al funcionamiento actual de la planta, sino que también incluyó el conocimiento de las perspectivas vinculadas con la próxima etapa del emprendimiento.

Visita a otros lugares de Fiambalá

La actividad de Luis Caputo en Fiambalá no se limitó a la visita a Zijin-Liex. La agenda del ministro de Economía de la Nación también incluyó otras actividades en distintos puntos de la localidad.

Entre ellas estuvo la visita al Complejo Termal, uno de los espacios incluidos dentro del recorrido previsto para la jornada. Además, Caputo visitó la Iglesia de San Pedro y se trasladó a Tatón.

De esta manera, la agenda combinó la recorrida por una de las inversiones mineras vinculadas a la producción de litio en Catamarca con otras actividades previstas durante su permanencia en Fiambalá.

La visita a Zijin-Liex, con la participación del gobernador Raúl Jalil, el CEO de la compañía Gao Jianneng y el ministro Luis Caputo, permitió poner el foco en el desarrollo actual del proyecto, el proceso de producción de carbonato de litio y las perspectivas asociadas a la segunda etapa.

En particular, la reciente adhesión al RIGI y el objetivo de concretar una nueva inversión para elevar la producción marcan el eje de expansión sobre el cual se proyecta la continuidad del emprendimiento. La recorrida por la planta permitió, así, conocer de manera directa tanto la operación vigente como los planes vinculados con su crecimiento en Fiambalá.