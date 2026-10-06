Karina Milei y Santilli se mostrarán con Sáenz y Jalil en plena negociación de las PASO

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, llegarán este martes 6 de octubre a Salta para participar de una actividad que reunirá también a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

El encuentro se producirá en un contexto de negociaciones para suspender las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y mientras el Gobierno nacional busca el respaldo de los mandatarios provinciales para avanzar con la reforma política.

La actividad tendrá como escenario la La Puna salteña, específicamente el Salar del Hombre Muerto, donde se llevará adelante la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, perteneciente a la empresa POSCO. Junto a Karina Milei y Diego Santilli participarán además el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El encuentro combinará así una actividad vinculada con una de las principales producciones mencionadas en la información suministrada y una instancia política en la que estarán presentes dos gobernadores provinciales cuyo respaldo es buscado por la administración nacional para avanzar en su agenda de reforma política.

La inauguración de la Planta II de Sal de Oro

El eje de la jornada será la puesta en marcha de una nueva instalación destinada a la producción de carbonato de litio dentro del Proyecto Sal de Oro. La Planta II tendrá una capacidad operativa aproximada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Está previsto que durante 2027 comience un proceso gradual de incremento de la producción.

De acuerdo con los datos aportados, la producción de esta nueva instalación estará destinada íntegramente a la exportación.

La puesta en funcionamiento de la Planta II representa una nueva etapa en el desarrollo que POSCO lleva adelante en el Salar del Hombre Muerto y se incorpora al esquema de operaciones que la compañía ya posee en Salta. La jornada de inauguración incluirá diferentes instancias vinculadas tanto con la puesta en marcha de la instalación como con la continuidad del proyecto.

Entre los puntos previstos se encuentran:

Inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro.

del Proyecto Sal de Oro. Presentación del informe de finalización de la obra.

Firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro.

para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro. Objetivo de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

La firma del Memorándum de Entendimiento estará orientada al desarrollo de las etapas III y IV del proyecto, con la meta de ampliar progresivamente la capacidad productiva hasta alcanzar las 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

Gobernadores compartirán el acto

El acto contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales, empresariales y representantes diplomáticos.

Durante la actividad expondrán el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador de la República de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También estarán presentes el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt, autoridades de la compañía y representantes de la República de Corea.

La presencia conjunta de los gobernadores de Salta y Catamarca con funcionarios nacionales se producirá mientras avanzan las conversaciones relacionadas con la reforma política y la suspensión de las PASO. Según la información suministrada, el Gobierno busca el respaldo de los mandatarios provinciales para avanzar con esa iniciativa.

De este modo, la inauguración de la Planta II tendrá una dimensión vinculada directamente con el desarrollo productivo del litio y, al mismo tiempo, se convertirá en un punto de encuentro entre funcionarios nacionales y dos gobernadores.

Un proyecto con una nueva capacidad productiva

La Planta II forma parte del Proyecto Sal de Oro y tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La planificación contempla que el incremento de la producción comience de manera gradual durante 2027. La totalidad de lo producido por esta nueva planta estará destinada a la exportación.

El desarrollo se suma a una estructura productiva que POSCO ya posee en la provincia de Salta. La compañía cuenta con una planta de hidróxido de litio en el Parque Industrial de General Güemes, correspondiente a la primera fase del proyecto.

Esa instalación tiene una capacidad de diseño de 25.000 toneladas anuales y actualmente opera en torno al 85% de ese nivel, según los datos aportados.

Así, el esquema productivo de Sal de Oro contempla distintas etapas y productos dentro del desarrollo industrial del litio. Por un lado, la planta ubicada en General Güemes está vinculada con la producción de hidróxido de litio; por otro, la nueva Planta II en el Salar del Hombre Muerto estará destinada a la producción de carbonato de litio.

El objetivo de llegar a 100.000 toneladas

La inauguración de la Planta II no constituye solamente la puesta en funcionamiento de una instalación con capacidad para 23.000 toneladas anuales. La actividad estará acompañada por la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro.

El objetivo planteado para esas nuevas etapas es alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

En ese marco, la actividad reunirá en un mismo escenario a autoridades nacionales, provinciales, empresariales y diplomáticas. La presencia de Karina Milei y Diego Santilli junto a Gustavo Sáenz y Raúl Jalil se producirá, además, en un momento marcado por las negociaciones políticas en torno a las PASO y por la búsqueda del Gobierno nacional de respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma política.

El escenario será el Salar del Hombre Muerto, donde POSCO pondrá en marcha la Planta II de Sal de Oro, una instalación que tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con producción destinada íntegramente a la exportación y con un incremento gradual previsto a partir de 2027.

El desarrollo se integrará con la planta de hidróxido de litio que la empresa posee en General Güemes, cuya capacidad de diseño alcanza las 25.000 toneladas anuales y que actualmente opera en torno al 85% de ese nivel. Con la nueva instalación y las etapas futuras del proyecto, el esquema productivo apunta a avanzar hacia el objetivo de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.