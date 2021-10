Carla Vizzotti explicó por qué se operó en una clínica privada

Carla Vizzotti explicó hoy por qué no se operó del apéndice en un hospital público, luego de que el martes pasado fuera intervenida por apendicitis en el Sanatorio Otamendi tras presentar fuertes dolores mientras encabezaba el Consejo Federal de Salud en Mar del Plata.

En el marco de la conferencia de prensa que brindó hoy a la mañana sobre las nuevas medidas y la evolución del coronavirus en el país, a Vizzotti le preguntaron por qué una funcionaria nacional que apoya la salud pública decidió operarse en un instituto privado.

Visiblemente seria, contestó al respecto: “Agradezco la pregunta porque hay un error de concepto grande, el Ministerio de Salud no es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Salud, que tiene a cargo la Seguridad Social, la medicina prepaga y la salud del país; y todas las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia y tienen aportes a una obra social se atienden en su cobertura de salud”.

Tras ello la ministra agregó que “es un error de concepto que se ha difundido no solamente ahora, sino cada vez que algún funcionario, sobre todo de este Gobierno”, se atiende en un espacio así. Además remarco que si fuera al revés también habría polémica, porque si recurren o se internan en un hospital público, dirían que están usando un espacio que es para personas que no tienen medicina prepaga y no para los que sí.

Luego cerró: “Te agradezco muchísimo la pregunta para aclararlo si hay alguien que lo desconoce o lo dice en forma maliciosa, y a la población que está escuchando”.