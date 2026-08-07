Saadi recibió a destacados deportistas catamarqueños y ratificó el acompañamiento

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, mantuvo un encuentro de trabajo con destacados representantes del deporte local con el objetivo de reconocer los importantes resultados obtenidos recientemente en competencias nacionales e internacionales, además de interiorizarse sobre los próximos desafíos que afrontarán en sus respectivas disciplinas.

La reunión constituyó un espacio de intercambio entre las autoridades municipales y los atletas, reafirmando el acompañamiento permanente que la gestión municipal sostiene hacia quienes representan a la provincia en distintos escenarios deportivos. Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Germán Kranevitter, y el director de Deportes, Mariano Brunello, quienes compartieron con los deportistas una jornada destinada a fortalecer el vínculo institucional y analizar las necesidades vinculadas a la preparación para futuras competencias.

La convocatoria permitió que cada uno de los atletas expusiera sus proyectos deportivos, los planes de entrenamiento que desarrollan y el calendario competitivo que afrontarán en los próximos meses, generando un diálogo directo con el jefe comunal sobre las distintas instancias de acompañamiento que brinda el municipio.

Trayectorias destacadas

Durante la reunión fueron reconocidos deportistas que se han consolidado como referentes en sus respectivas especialidades, llevando el nombre de Catamarca a los principales escenarios deportivos del país y del mundo.

Entre ellos se destacó la trayectoria del tirador olímpico Julián Gutiérrez, quien obtuvo un diploma en los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidándose como uno de los máximos exponentes del deporte provincial. También fue reconocido el boxeador Josué Agüero, actual campeón Gold Superpluma de la AMB, ubicado como N.º 1 del ranking nacional y N.º 10 del ranking mundial, logros que lo posicionan entre los principales representantes argentinos de la categoría.

El reconocimiento alcanzó además a Victoria Chazampi, campeona argentina de carrera de obstáculos (OCR) e integrante de la Selección Nacional, quien continúa representando al país en competencias de alto nivel.

Otro de los deportistas presentes fue Juan Cruz Rivero, campeón argentino de trampolín y considerado un proyecto olímpico surgido de las escuelas deportivas municipales, reflejando el trabajo formativo desarrollado desde el ámbito local.

La nómina de atletas distinguidos incluyó además a Sebastián Coronel, quien acumula el título de cinco veces campeón argentino de ciclismo, y a Gabriela Toloza, jugadora de hockey reconocida como la mejor del año 2025 y goleadora del torneo CRC "A", consolidando una destacada temporada deportiva.

Los deportistas reconocidos fueron:

Julián Gutiérrez: tirador olímpico y diploma en París 2024.

tirador olímpico y diploma en París 2024. Josué Agüero: campeón Gold Superpluma de la AMB, N.º 1 del ranking nacional y N.º 10 del ranking mundial.

campeón Gold Superpluma de la AMB, N.º 1 del ranking nacional y N.º 10 del ranking mundial. Victoria Chazampi: campeona argentina de carrera de obstáculos (OCR) e integrante de la Selección Nacional.

campeona argentina de carrera de obstáculos (OCR) e integrante de la Selección Nacional. Juan Cruz Rivero: campeón argentino de trampolín y proyecto olímpico formado en las escuelas municipales.

campeón argentino de trampolín y proyecto olímpico formado en las escuelas municipales. Sebastián Coronel: cinco veces campeón argentino de ciclismo.

cinco veces campeón argentino de ciclismo. Gabriela Toloza: mejor jugadora de hockey del año 2025 y goleadora del torneo CRC "A".

El acompañamiento institucional

Al referirse a la convocatoria, el director de Deportes, Mariano Brunello, explicó que el propósito principal del encuentro fue generar un espacio de diálogo directo entre los deportistas y el intendente para abordar las distintas etapas de preparación que atraviesan cada uno de ellos.

El funcionario señaló que durante la reunión los atletas pudieron conversar sobre sus programas de entrenamiento, sus proyectos personales y el cronograma de competencias futuras, permitiendo conocer de primera mano las necesidades que implica competir en el alto rendimiento.

Brunello destacó además la importancia del respaldo institucional hacia quienes integran selecciones argentinas o han alcanzado el nivel olímpico.

"Ellos son deportistas de selección argentina y atletas olímpicos, por lo que el compromiso mutuo y la colaboración institucional que brindamos es fundamental para que puedan seguir creciendo en sus carreras", afirmó el director de Deportes.

Asimismo, remarcó que el municipio capitalino ha acompañado a estos deportistas desde los comienzos de sus trayectorias, sosteniendo un trabajo continuo destinado a favorecer su crecimiento deportivo y su participación en las principales competencias.

La agenda deportiva para los próximos meses

Durante el encuentro también se repasaron las principales actividades que llevará adelante la Dirección de Deportes en los próximos meses.

Mariano Brunello informó que actualmente se encuentran cerrando las inscripciones para los Juegos Evita, e invitó a los jóvenes de la ciudad a participar de esta propuesta deportiva, destacando la posibilidad de competir en un ámbito de alcance federal.

Entre las acciones previstas también se anunció la realización de jornadas especiales durante el mes de las infancias, que se desarrollarán todos los viernes en distintos espacios deportivos municipales. Las actividades se llevarán a cabo en:

Polideportivo 250 Viviendas.

Poli Sur.

Velódromo Municipal.

Finalmente, el director de Deportes confirmó la continuidad de las propuestas deportivas comunitarias impulsadas por el municipio, entre ellas el regreso del fútbol infantil, la organización de torneos de handball y la realización de múltiples actividades en los distintos espacios públicos comunales, con el propósito de seguir promoviendo la práctica deportiva y la participación de vecinos de todas las edades.