El locro en el Día del Trabajador no es solo argentino: ¿qué otras versiones hay?

El locro ocupa un lugar central en la mesa argentina cada 1 de mayo, cuando el Día del Trabajador convoca a familias y comunidades a reunirse alrededor de una preparación que se convirtió en símbolo de encuentro. Sin embargo, este plato no es exclusivo del país ni responde a una única receta. Su origen se remonta a las culturas andinas prehispánicas, donde ingredientes como el maíz, la papa y el zapallo configuraron una base común que, con el paso del tiempo, derivó en múltiples versiones.

Desde esa raíz compartida, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador desarrollaron interpretaciones propias que difieren tanto en sus ingredientes como en sus formas de preparación y en los contextos en los que se consume. El recorrido por estas variantes permite comprender que el locro es, más que una receta, una expresión cultural en constante transformación.

De la olla comunitaria a las mesas actuales

El locro nació como una comida de olla, pensada para rendir y alimentar a muchas personas. La técnica de cocción lenta y el uso de productos locales definieron su identidad desde sus orígenes. Con el tiempo, cada región adaptó esa base a sus propios recursos, generando versiones que mantienen un hilo común pero adquieren características propias.

En Argentina, el plato se consolidó como una preparación espesa, abundante y asociada a fechas patrias y al Día del Trabajador. En contraste, en otros países la relación entre el locro y el calendario festivo presenta diferencias, tanto en su significado como en su frecuencia de consumo.

Perú: una sopa ligada a celebraciones religiosas

En Perú, el locro adopta una forma distinta a la argentina. Según explicó Vilma Tucto, oriunda de Huánuco y dueña del restaurante Sol del Perú en Tucumán, el plato se caracteriza por su base de carne y papas.

El locro peruano se elabora con:

Carne de cordero o gallina

Diversas variedades de papas , que aportan color y sabor

, que aportan color y sabor Caldo que integra los ingredientes en una preparación líquida

El resultado es una sopa, con trozos de papa y carne, alejada de la textura espesa del locro argentino. Además, su consumo no está vinculado al 1 de mayo, sino a fechas festivas católicas, como celebraciones en enero vinculadas al Niño Jesús y Reyes Magos.

Bolivia: tradición marcada por la Cuaresma

En Bolivia, el locro también presenta diferencias significativas. Alejandra Ramírez, integrante de la colectividad boliviana en Tucumán, explicó que una de las variantes más conocidas es el locro de zapallo, un caldo que combina ingredientes básicos.

Entre sus componentes principales se encuentran:

Zapallo

Papa

Choclo

Este plato puede incluir carne, aunque en ese caso cambia su denominación y pasa a llamarse "carbonada". En cuanto a su consumo, el locro boliviano se asocia principalmente a Semana Santa y la Cuaresma, sin relación directa con el Día del Trabajador.

Asimismo, se destaca que las comidas típicas del 1 de mayo varían según la región. Por ejemplo, en Potosí se prepara la kalapurka, aunque no existe una regla general.

Ecuador: una preparación cotidiana

En Ecuador, el locro adopta una forma más cercana a la vida diaria. El locro de papa es una sopa cremosa elaborada con papas y queso, especialmente popular en Quito. A diferencia de otras versiones, su consumo no está ligado a fechas específicas, sino que forma parte de la cocina cotidiana, especialmente en días fríos.

La receta presenta variaciones regionales que pueden incluir:

Maíz

Maní

Mariscos

También existe el yaguarlocro, una versión que incorpora menudencias y sangre frita, ampliando el abanico de posibilidades dentro de una misma denominación.

Un mismo nombre, múltiples identidades

El recorrido por estas variantes evidencia que el locro no responde a una única identidad. En cada país, el plato se adapta a los ingredientes disponibles, a las costumbres locales y a los momentos en que se comparte.

Mientras que en Argentina el locro se consolidó como un símbolo del 1 de mayo, en Perú se vincula a celebraciones religiosas, en Bolivia a la Cuaresma y en Ecuador a la vida cotidiana. Esta diversidad revela que el locro es una construcción cultural que trasciende fronteras y se redefine en cada comunidad.

Recetas tradicionales: tres versiones andinas

Las distintas formas de preparar locro se reflejan en recetas que conservan la esencia de cada región.

Locro de Huánuco (Perú):

Carne de cordero, pollo o gallina

Papas de distintas variedades

Cebolla, ajo, jengibre o apio

Sal y pimienta

Preparación: hervir la carne para obtener un caldo, agregar las papas en trozos, incorporar un sofrito de cebolla y ajo, sumar jengibre o apio, condimentar y servir como sopa con trozos de papa y carne.

Locro de zapallo (Bolivia):

Zapallo

Papas

Choclo

Queso cuartirolo

Sal y pimienta

Preparación: hervir los ingredientes hasta formar un caldo, condimentar y servir con trozos de queso que se derriten con el calor.

Locro de papa con queso (Ecuador):

Papas

Aceite o manteca

Cebolla blanca y ajo

Comino y achiote

Agua y leche

Queso fresco

Cilantro, cebolla de verdeo, palta

Sal y ají

Preparación: cocinar las papas con condimentos, incorporar leche y queso, y servir con hierbas y acompañamientos.