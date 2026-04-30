Nahuel Gallo denunció en la Justicia Federal las torturas que sufrió en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo dio este jueves un paso clave al presentarse por primera vez ante la Justicia Federal argentina para denunciar las torturas que aseguró haber sufrido durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela. La declaración, que el propio Gallo calificó como "dolorosa", constituye su primer testimonio formal en el ámbito judicial sobre los hechos vividos desde su detención.

"Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad", expresó el gendarme a través de sus redes sociales. En el mismo mensaje, afirmó que "el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo", definiendo esa práctica como una realidad que, según sostuvo, afecta tanto a extranjeros como a ciudadanos venezolanos.

Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024.



Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando.



El... pic.twitter.com/JZig5SSaFk — Nahuel Gallo (@nahuollag) April 30, 2026

La presentación judicial

La declaración de Gallo se produjo en el marco de una causa en la Justicia Federal argentina en la que se investigan crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen chavista. El pasado 17 de abril, el gendarme se había presentado como querellante en ese expediente, solicitando ser reconocido como "víctima directa".

En ese contexto, Gallo reforzó su postura al afirmar: "Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio".

Su testimonio se incorpora a una causa que investiga hechos de gravedad internacional y que se tramita bajo el principio de jurisdicción universal.

Detención, incomunicación y liberación

Según consta en el escrito presentado en abril, Gallo fue privado ilegítimamente de su libertad el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela, permaneciendo detenido hasta el 2 de marzo de 2026, fecha en la que recuperó la libertad y regresó a la Argentina. Durante ese período, se registraron una serie de condiciones que el gendarme denunció como irregulares:

Desconocimiento prolongado de su paradero

Falta de información a autoridades judiciales sobre su detención

Ausencia de comunicación de los motivos del arresto

Incomunicación total

Falta de acceso a asistencia legal y consular efectiva

En sus declaraciones, Gallo sintetizó la experiencia al afirmar: "Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado", insistiendo en su decisión de avanzar judicialmente.

La causa contra el régimen chavista

El expediente en el que se inscribe la denuncia de Gallo fue iniciado en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), en el marco del principio de jurisdicción universal. La presentación se realizó en un contexto en el que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, tenía previsto viajar a Buenos Aires para una cumbre de la CELAC.

Desde entonces, la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del gobierno chavista. En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Ramos solicitó formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos, donde permanece detenido, hacia la Argentina.

La incorporación del testimonio de Gallo se suma a este proceso judicial, aportando un relato directo sobre las condiciones de detención denunciadas.

El caso Gallo

Nahuel Gallo, de 34 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Su liberación se concretó el 2 de marzo de 2026, tras una gestión que involucró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dos días después de recuperar la libertad, el 4 de marzo, el gendarme habló públicamente por primera vez en Argentina. En esa oportunidad, expresó que se encontraba "bien de salud" y que estaba atravesando un proceso de adaptación: "Estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad".

En esa conferencia estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Comandante General Claudio Brilloni.

Posteriormente, a principios de abril, fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei, quien le obsequió una camiseta de la selección argentina con el nombre de Lionel Messi.