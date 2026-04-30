Correo Argentino en crisis: reincorporarán a los 7 trabajadores despedidos en Catamarca

La semana estuvo marcada por un fuerte reclamo gremial a partir de los despidos en el Correo Argentino, notificados mediante telegramas a trabajadores en distintos puntos del país. La medida, que generó inmediata reacción sindical, derivó en la implementación de acciones de fuerza orientadas a revertir las cesantías.

Este jueves, sin embargo, el escenario dio un giro decisivo: se confirmó que todos los trabajadores despedidos serán reincorporados, lo que implica la restitución total de los puestos afectados. La decisión representa un logro concreto del reclamo impulsado por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), organización que encabezó las negociaciones.

La confirmación no solo implica el regreso a la actividad laboral de los empleados, sino también el levantamiento de las medidas de fuerza que se habían iniciado como respuesta directa a los despidos.

En Catamarca, siete empleados habían sido despedidos, formando parte de un total estimado de unas 300 cesantías en todo el país.

La reincorporación de estos trabajadores representa un alivio inmediato en el ámbito local, donde la preocupación se había instalado tanto en el plano laboral como social. La restitución de los puestos no solo devuelve estabilidad a las familias afectadas, sino que también refuerza el peso de la acción colectiva en la resolución del conflicto.

El rol del gremio y la negociación

Desde Foecyt se confirmó que todo el personal volverá a sus tareas con normalidad, subrayando que la reincorporación es total y sin excepciones. La entidad sindical destacó que el avance hacia una solución se produjo en el marco de una reunión con las autoridades del Correo Argentino.

El diálogo permitió alcanzar un acuerdo que implicó:

Reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos

Levantamiento de todas las medidas de fuerza vigentes

Cancelación de las acciones programadas para los días 4 y 5 de mayo

Este desenlace marca un punto de consenso entre las partes, luego de días de conflicto que habían generado incertidumbre tanto en los trabajadores como en el funcionamiento del servicio.

Un reclamo que continúa: salario digno

A pesar de la resolución favorable en materia de reincorporaciones, el gremio dejó en claro que el conflicto no está completamente cerrado. Desde Foecyt enfatizaron que mantendrán el reclamo por "un salario digno", señalando que esta demanda debe resolverse con todos los trabajadores en sus puestos.

La organización remarcó que la discusión salarial es un eje central que permanece vigente y que será abordado en adelante dentro de un contexto de normalidad laboral. La estrategia sindical apunta a sostener el reclamo sin afectar la continuidad del servicio, pero manteniendo firme la exigencia de mejoras en las condiciones económicas.

El acuerdo alcanzado no solo desactiva un conflicto inmediato, sino que también deja planteados interrogantes hacia el futuro. La rápida escalada del reclamo, seguida de una resolución que implicó la reversión total de las cesantías, evidencia la capacidad de presión del sector gremial y la necesidad de instancias de diálogo sostenidas.