Libertarios impulsan eliminar las tasas de cementerios en la Capital

Los concejales del bloque "Alianza La Libertad Avanza - PRO", Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, presentaron un proyecto de ordenanza que propone eliminar las tasas municipales vinculadas a los cementerios en la Capital. La iniciativa apunta a derogar de manera definitiva los artículos 219 al 231 del Código Tributario Municipal, que actualmente establecen contribuciones sobre servicios asociados a los sepelios.

La propuesta se enmarca en un enfoque que, según expresaron sus autores, busca avanzar hacia una reducción del peso del Estado sobre los vecinos, particularmente en situaciones consideradas de alta sensibilidad social. En ese sentido, el proyecto cuestiona la vigencia de tributos que afectan prácticas como inhumaciones, ocupación de nichos, exhumaciones y la colocación de lápidas, entendidas como instancias atravesadas por el duelo y los gastos extraordinarios que enfrentan las familias.

El argumento

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el análisis del impacto económico de estas tasas dentro del presupuesto municipal. Según los fundamentos presentados, la tasa de cementerios representa apenas el 0,23% del presupuesto total correspondiente al año 2026, y solo el 1,09% de lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones.

A partir de estos datos, los concejales sostienen que se trata de un sistema con escasa incidencia en las finanzas municipales, lo que refuerza la viabilidad de su eliminación. En este contexto, señalaron que "el peso del Estado debe ser el menor posible sobre las espaldas del contribuyente", y definieron la medida como un acto de solidaridad frente a situaciones de pérdida. Asimismo, destacaron que el municipio no debería intervenir desde el punto de vista recaudatorio en momentos donde las familias enfrentan simultáneamente costos económicos y una carga emocional significativa.

Cuestionamientos al esquema actual

El proyecto también pone el foco en lo que los ediles consideran un trato desigual ante la ley dentro del actual Código Tributario. En particular, se cuestiona el contenido del artículo 223, que establece beneficios exclusivos para empleados municipales.

Entre estos beneficios se menciona la posibilidad de acceder a nichos gratuitos por cinco años, una condición que, según el planteo de los concejales, no se extiende a otros ciudadanos, incluso aquellos en situación de vulnerabilidad que no forman parte de la estructura estatal.

Desde esta perspectiva, la propuesta no solo busca eliminar tasas, sino también corregir lo que se describe como exenciones arbitrarias, con el objetivo de garantizar un esquema más equitativo para todos los vecinos de la Capital.

Un debate sobre el rol del Estado

La iniciativa presentada por los concejales de "Alianza La Libertad Avanza - PRO" introduce un debate sobre el rol del Estado en momentos de extrema vulnerabilidad, como lo son los procesos vinculados a la muerte de un familiar. El planteo central se orienta a evitar que el municipio intervenga como agente recaudador en estas circunstancias.

Al mismo tiempo, el proyecto articula una mirada sobre la administración de recursos públicos, al sostener que la baja incidencia de estas tasas en el presupuesto habilita su eliminación sin comprometer el funcionamiento general del sistema.

En este contexto, la propuesta deberá ser analizada en el ámbito legislativo municipal, donde se discutirán tanto sus fundamentos económicos como sus implicancias sociales y administrativas.