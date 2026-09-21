Caso AMIA: procesaron a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado de 1994

La Justicia procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por su presunta responsabilidad en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, quien, en su resolución, reconstruyó las responsabilidades atribuidas a integrantes de la conducción política y de las estructuras vinculadas con Irán y Hezbollah.

El ataque terrorista provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales. En el marco de la resolución, Rafecas determinó que el atentado fue decidido por la cúpula del gobierno iraní y ejecutado por Hezbollah.

El magistrado, además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio y estableció un embargo de U$S500.000.000 para cada uno de los procesados. La resolución distribuye las responsabilidades atribuidas de acuerdo con los cargos y funciones que, según el juez, ocupaban los distintos involucrados dentro de las estructuras iraníes, diplomáticas y de Hezbollah.

Los cuatro integrantes de la estructura iraní

Entre los procesados se encuentran cuatro altos funcionarios vinculados con la estructura del régimen iraní. Se trata de Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní; y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, estos cuatro procesados, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, decidieron y participaron en la organización del atentado. Según la reconstrucción incorporada al fallo, su intervención habría permitido que quienes posteriormente actuaron sobre el terreno pudieran concretar el ataque contra la mutual judía.

Los nombres y cargos señalados en la resolución son:

Alí Fallahijan: exministro de Inteligencia iraní.

exministro de Inteligencia iraní. Alí Velayati: exministro de Relaciones Exteriores iraní.

exministro de Relaciones Exteriores iraní. Mohsen Rezai: excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní.

excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahmad Vahidi: comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.

El procesamiento ubica así a estos cuatro hombres en el nivel de decisión y organización que, según la resolución judicial, precedió a la ejecución material del atentado.

El ámbito diplomático y la red local

La resolución también alcanzó a Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la Embajada iraní en Argentina; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Estos tres fueron procesados en calidad de "cómplices necesarios".

El juez les atribuyó haber contribuido de manera esencial al plan criminal desde el ámbito diplomático y la red local iraní. La imputación establece, de acuerdo con la resolución, que sus respectivas funciones y posiciones dentro de esas estructuras tuvieron una importancia central para el desarrollo del plan.

De esta manera, el fallo diferencia entre quienes, según la investigación judicial, participaron de la decisión y organización desde las estructuras superiores del régimen iraní y quienes habrían cumplido un papel considerado esencial desde el entramado diplomático y local.

El coordinador de la etapa final

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah. Rafecas lo procesó como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado. Su situación aparece diferenciada de la de los otros siete procesados debido a la función concreta que el magistrado le atribuyó dentro de la ejecución del ataque.

Al mismo tiempo, la resolución judicial dispuso la falta de mérito respecto de otros dos imputados: Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.

La resolución tampoco trató la situación del Líder Supremo iraní Alí Khamenei ni la del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, debido a que ambos murieron: Khamenei en 2026 y Mughniyeh en 2008. Tampoco fue analizada la situación del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, quien murió en 2020.

La reconstrucción del atentado

Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la reconstrucción de la preparación material del ataque. Rafecas dio por probado que los terroristas adquirieron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994.

Según el fallo, el vehículo fue posteriormente acondicionado y cargado con 300 kilogramos de amonal y TNT, elementos que serían utilizados para concretar la explosión. La camioneta fue dejada preparada el 15 de julio de 1994, en un estacionamiento ubicado a cuatro cuadras de la sede de la AMIA. Allí permaneció hasta el momento elegido para ejecutar el ataque.

Tres días después, el vehículo fue utilizado para el atentado. La explosión ocurrió a media mañana, en un momento que, según la resolución, correspondía al de mayor concurrencia al edificio elegido como blanco terrorista.

La secuencia reconstruida por el magistrado establece, de esta manera, una cadena temporal que comienza con la adquisición del vehículo, continúa con su acondicionamiento y carga con explosivos, sigue con su ubicación en las proximidades de la AMIA y concluye con la detonación del 18 de julio.