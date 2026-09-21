Catamarca pone marcha obras para fortalecer el riego en Capayán y el Valle Central

El Gobierno provincial puso en marcha una obra de infraestructura hídrica destinada a fortalecer el sistema de riego en el departamento Capayán y el Valle Central, a partir de un proyecto que contempla la construcción de un azud nivelador y un acueducto a la vera del río del Valle.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, recorrió la obra de abastecimiento de agua destinada a las colonias productivas del Valle Central. El proyecto tiene como objetivo mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y, al mismo tiempo, acompañar las necesidades de una actividad productiva que se desarrolla sobre un territorio cuyo perfil fue experimentando modificaciones.

La iniciativa parte de una situación concreta vinculada con la transformación de las áreas productivas de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. El crecimiento urbano y el cambio de destino de antiguas zonas productivas generaron una modificación en la demanda de agua. Como consecuencia de ese proceso, una parte del caudal que continúa circulando por los canales tradicionales de riego quedó sobredimensionada respecto de las necesidades actuales de esas áreas.

En ese contexto, la obra busca generar una nueva utilización para ese recurso disponible y trasladarlo hacia zonas productivas ubicadas en el departamento Capayán, donde permitirá fortalecer el sistema de riego existente.

Aprovechar un recurso disponible

El proyecto se plantea sobre la necesidad de optimizar el uso del agua y orientar hacia nuevas áreas productivas un caudal que actualmente no es aprovechado plenamente en determinados sectores.

La transformación del territorio en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú modificó las condiciones que habían dado origen al funcionamiento de los sistemas tradicionales de riego. El avance de la urbanización y la transformación de antiguas áreas destinadas a la producción redujeron la demanda existente en determinados puntos, mientras los canales continuaron movilizando parte de ese caudal.

Frente a esa situación, la obra busca conectar la disponibilidad existente con las necesidades de otras áreas. El objetivo es trasladar el excedente hídrico hacia las colonias productivas de Capayán, incorporándolo al sistema que ya abastece esas zonas.

La intervención adquiere así una función vinculada tanto con la infraestructura como con el ordenamiento del recurso, al plantear un mecanismo para utilizar agua disponible y dirigirla hacia superficies donde continúa siendo necesaria para la producción.

Un azud nivelador y un acueducto

El ingeniero Alejandro Seco, jefe del Departamento de Obras de Agua de Catamarca, explicó los principales aspectos técnicos del proyecto, que se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.

De acuerdo con los detalles aportados, uno de los componentes centrales será la construcción de un azud nivelador, cuya función estará vinculada con la captación del agua destinada al riego de las colonias productivas.

A partir de esa captación, el recurso será conducido mediante un acueducto cuya característica técnica principal será su diámetro de 1.400 milímetros. La tubería permitirá transportar el caudal previsto desde el sector de captación hacia el sistema de riego que abastece a las áreas productivas.

La combinación de estos componentes permitirá que el agua captada sea trasladada hasta el punto donde podrá incorporarse al sistema existente, evitando que la intervención funcione como una infraestructura aislada y vinculándola directamente con la red que abastece a las colonias productivas.

El recorrido del nuevo acueducto

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el recorrido previsto para la nueva infraestructura. El acueducto se desarrollará por la margen este del río del Valle, siguiendo un trazado que contempla tanto el transporte del recurso como las medidas necesarias para preservar el funcionamiento de la obra.

El proyecto incluye las obras de cruce correspondientes y las defensas necesarias para garantizar la protección del acueducto. Estos trabajos forman parte de la infraestructura prevista para asegurar que la conducción pueda cumplir con su función hasta alcanzar el punto de conexión con el sistema existente.

El tramo final estará ubicado en el sifón sobre la Ruta Nacional 38, donde se realizará el empalme. Desde ese punto, el nuevo caudal será incorporado al sistema que actualmente abastece a las colonias productivas.

De esta manera, el recorrido planteado establece una secuencia definida: captación, conducción y conexión con el sistema existente, con el objetivo de trasladar el recurso hídrico hacia las áreas productivas del departamento Capayán.

Un beneficio proyectado para 20.000 hectáreas

De acuerdo con los datos de la obra, unas 20.000 hectáreas del departamento Capayán se verán beneficiadas por el proyecto. El impacto estará especialmente dirigido a aquellas superficies que actualmente continúan dependiendo de sistemas de riego tradicional como principal fuente de abastecimiento. La nueva infraestructura busca fortalecer esas condiciones mediante una incorporación adicional de caudal al sistema existente.

La magnitud de la superficie alcanzada constituye uno de los principales datos del proyecto, ya que vincula la ejecución de la infraestructura hídrica con una amplia extensión territorial destinada a la producción.

La iniciativa pretende, en ese sentido, responder a una doble necesidad: por un lado, aprovechar recursos hídricos que actualmente no son utilizados plenamente y, por otro, mejorar las condiciones de abastecimiento de las áreas productivas que continúan requiriendo agua para riego.