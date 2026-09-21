El Gobierno celebró la confirmación de la agenda del Papa: "La Argentina lo espera"

El Gobierno nacional expresó su satisfacción luego de la confirmación de la agenda del Papa en la Argentina y calificó la visita del Sumo Pontífice como un "acontecimiento especial" para el país.

La posición oficial fue comunicada por la Oficina del Presidente, que destacó la importancia de la visita y la definió como una "oportunidad de encuentro para los argentinos". De acuerdo con la información difundida, el Papa mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei durante su permanencia en el país. La agenda contempla reuniones en dos ámbitos: la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

La confirmación de estas actividades constituye el eje central del anuncio realizado por el Ejecutivo, que puso el foco en la visita papal y en los preparativos necesarios para su desarrollo.

Un reconocimiento a la Santa Sede y a la Iglesia argentina

A través del comunicado, el Gobierno expresó además su agradecimiento al Papa por la decisión de visitar la Argentina y extendió ese reconocimiento a las instituciones que participaron del proceso de organización y diálogo previo. "El Gobierno agradece a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país", señaló la Oficina del Presidente. El mensaje también incluyó un reconocimiento específico a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, a quienes el Ejecutivo agradeció por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante los meses previos a la confirmación de la agenda.

"Enorme alegría"

El canciller Pablo Quirno afirmó este lunes en conferencia de prensa que el Ejecutivo recibió "con enorme alegría" la noticia de la llegada del pontífice y resumió el clima oficial con una frase dirigida directamente al jefe de la Iglesia Católica: "Santo padre, la Argentina lo espera".

La declaración fue realizada en Casa de Gobierno, en la que Quirno estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

La visita del Papa se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que contempla distintos escenarios y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice arribará a la Argentina procedente de Montevideo, Uruguay, y durante su permanencia mantendrá encuentros institucionales, pastorales y religiosos.

Una visita con "significación muy especial"

Quirno destacó que para el Gobierno nacional la llegada de León XIV "tiene una significación muy especial" y vinculó la concreción del viaje con el diálogo mantenido con la Santa Sede.

En ese sentido, el canciller sostuvo que la visita es fruto del "diálogo con la Santa Sede" y que su organización implica también "una enorme responsabilidad institucional" para el Estado argentino. Durante su exposición, además, destacó la relación "histórica y profunda" que une a la Argentina con la Santa Sede y expresó el deseo del Ejecutivo de que la presencia del jefe de la Iglesia Católica constituya "una oportunidad de encuentro" para los ciudadanos.

La agenda anunciada incluye diferentes ámbitos de participación, entre ellos la Universidad Católica Argentina (UCA), la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, además de actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También está contemplado un encuentro del Papa con el presidente Javier Milei, empresarios y sindicalistas.

El Cottolengo Don Orione y las políticas sobre discapacidad

Uno de los puntos mencionados durante la conferencia fue la visita que León XIV realizará al Cottolengo Don Orione, institución que atiende a personas con discapacidad.

La presencia del pontífice en ese espacio fue abordada por Quirno en relación con los recortes en el área contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. Al referirse a la actividad, el canciller manifestó: "Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia".

De esta manera, la visita al Cottolengo quedó incorporada como uno de los puntos destacados de una agenda que combinará las dimensiones institucional, pastoral y religiosa durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

Asuetos y feriados: todavía no hay una definición

Otro de los aspectos que permanece bajo análisis del Gobierno es la posibilidad de disponer asuetos o feriados durante la visita, con el objetivo de facilitar la participación de la población en las actividades previstas.

Sobre esta cuestión, Quirno explicó que todavía no existe una definición y señaló que la decisión será evaluada "en función de localidades, conveniencia y oportunidad". El canciller remarcó: "Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser".

Por lo tanto, la eventual adopción de medidas especiales en materia de jornadas laborales continúa siendo estudiada por las autoridades, sin que hasta el momento se haya establecido una resolución definitiva.

La mirada de la Santa Sede

Durante la conferencia, el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, explicó el carácter con el que León XIV llegará al país. Banach señaló que el Papa se presentará en la Argentina "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", y definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral".

En representación de la Santa Sede, el nuncio expresó además su "profundo agradecimiento" por la invitación formulada al jefe de la Iglesia Católica. Ese agradecimiento, precisó, es "extensivo a todas las autoridades locales" involucradas en la organización de la visita papal.

La definición sobre el carácter pastoral del viaje aparece así como uno de los ejes expresados durante la presentación oficial de la agenda, en paralelo con las actividades institucionales que León XIV desarrollará durante su permanencia en territorio argentino.

La Iglesia argentina: "Que sea un encuentro de hermanos"

Por su parte, monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, manifestó la "alegría" de la Iglesia Católica local ante la confirmación de la visita. Colombo definió el acontecimiento como "un punto de llegada y de partida" y explicó que la expectativa de la Iglesia argentina está puesta en que la presencia del Papa permita impulsar una renovada misión evangelizadora, además de fortalecer la comunión y la unidad nacional.

En ese marco, expresó el propósito de "ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo" y resumió la expectativa con una convocatoria: "Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta".