Finalmente Adorni presentó ante la Justicia su descargo patrimonial

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia la justificación de su patrimonio en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, y contiene las respuestas a los interrogantes formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Adorni tenía plazo hasta el martes para responder el cuestionario elaborado por la fiscalía. El planteo de la defensa apunta a demostrar que la evolución patrimonial registrada durante el período investigado cuenta con una explicación respaldada por documentación y elementos de carácter contable y técnico.

En el escrito, Ledesma sostuvo que "se demostrará" que la evolución patrimonial de Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 "encuentra sustento razonable y verificable" en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña y en aquella que será incorporada posteriormente.

La defensa sostuvo además que no existe, según su interpretación, un enriquecimiento apreciable que no pueda ser explicado.

Respuesta a los 20 puntos de la fiscalía

El exfuncionario respondió el cuestionario de 20 puntos elaborado en la causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. La investigación alcanza a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el documento presentado, la defensa incorporó explicaciones y documentación destinada a responder cada una de las cuestiones planteadas por la fiscalía. También expuso, según se indicó, las razones jurídicas por las cuales considera que la carga de justificación patrimonial quedó debidamente cumplida.

El escrito presentado por Ledesma consta de 78 carillas y contiene la documentación correspondiente al descargo.

Entre los aspectos centrales de la presentación se encuentra la evolución patrimonial de Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La defensa plantea que esa evolución tiene respaldo en distintos elementos:

Prueba documental.

Elementos contables.

Prueba técnica.

Explicaciones sobre cada uno de los 20 puntos observados.

Fundamentos jurídicos vinculados con la obligación de justificar el patrimonio.

La presentación se produjo al filo del vencimiento de la prórroga correspondiente al primer plazo de 15 días hábiles que había otorgado el juez federal Ariel Lijo.

Las cifras que originaron el requerimiento

El pedido de explicaciones de la fiscalía se produjo luego de que fueran detectadas inconsistencias por $43 millones y USD 400.000 en la evolución patrimonial analizada.

El 10 de agosto, Pollicita había requerido a Adorni que justificara su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. La fiscalía puso bajo análisis diferentes operaciones, adquisiciones, gastos y movimientos patrimoniales registrados durante el período investigado. A partir de esas observaciones, el exfuncionario debía responder de manera específica cada uno de los puntos incluidos en el requerimiento.

El objetivo de la presentación realizada ahora por su defensa es aportar las explicaciones y los respaldos correspondientes para cada una de esas observaciones.

La vivienda de Indio Cuá y los pagos en efectivo

Uno de los principales aspectos que debía explicar Adorni está relacionado con la casa ubicada en el country Indio Cuá.

La Justicia pidió precisiones sobre cómo fue adquirida la propiedad, cuál fue el origen de los fondos utilizados para la operación y por qué el inmueble figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La cuestión patrimonial también comprende las obras realizadas en esa propiedad. En particular, la fiscalía requirió explicaciones sobre la procedencia de USD 245.000 que fueron pagados al contratista Matías Tabar por las refacciones realizadas en el lugar.

Otro de los puntos vinculados con la vivienda está relacionado con los muebles utilizados para equiparla y los pagos efectuados por esos bienes.

Según el planteo incluido en la investigación, tanto las refacciones como distintos gastos relacionados con las propiedades fueron abonados en efectivo y en dólares, situación que forma parte de los aspectos que Adorni debe justificar.

El departamento de Caballito

La investigación también alcanzó a otra propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento de Miró 550, en el barrio porteño de Caballito.

Sobre ese inmueble, la fiscalía exigió que se justificara el origen de los fondos utilizados para realizar la compra. La cuestión se integra al análisis general de la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, en el que la Justicia busca establecer la procedencia de los recursos utilizados para diferentes adquisiciones y gastos.

En este marco, las explicaciones presentadas por la defensa buscan responder a los interrogantes planteados por el fiscal y aportar la documentación que, según el abogado del exfuncionario, permitiría acreditar el origen y la trazabilidad de los fondos involucrados.

Las refacciones y la entrevista con Fantino

La presentación judicial se produce 137 días después de la entrevista que Adorni mantuvo con el periodista Alejandro Fantino, en la que había señalado que estaba trabajando sobre la cuestión patrimonial.

Aquella referencia se produjo luego de que trascendiera que había pagado en efectivo las onerosas refacciones realizadas en su vivienda del barrio privado Indio Cuá.

Desde entonces, la evolución patrimonial del exfuncionario quedó bajo análisis judicial, hasta llegar al requerimiento formal de Pollicita y al cuestionario de 20 puntos que ahora fue respondido por la defensa.

Qué puede ocurrir después del descargo

La presentación realizada por Adorni constituye una instancia relevante dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario debía aportar explicaciones frente a las observaciones formuladas por la fiscalía y acompañar la documentación que respaldara esas respuestas.

El abogado Matías Ledesma afirmó que el descargo permite demostrar que la evolución patrimonial de su representado posee un sustento razonable y verificable y que no existe un enriquecimiento que carezca de explicación. Ahora, las respuestas y los documentos presentados deberán ser analizados dentro de la causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

La instancia también tiene una consecuencia procesal posible: si las explicaciones no resultaran satisfactorias para la Justicia, el caso podría avanzar hacia una declaración indagatoria.

De esta manera, la presentación de 78 carillas concentra la estrategia de la defensa frente a los 20 puntos observados por la fiscalía y busca responder, mediante documentación y argumentos jurídicos, a las diferencias patrimoniales detectadas durante el período investigado.

El eje del descargo está puesto, precisamente, en demostrar que los movimientos y la evolución de los bienes de Manuel Adorni y Bettina Angeletti pueden ser explicados y respaldados documentalmente. La decisión sobre la suficiencia de esas explicaciones quedará ahora dentro del trámite de la investigación judicial.