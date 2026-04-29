Caso Galán: Lencina pide cautela y evita definiciones sobre los fueros

El diputado provincial Federico Lencina, integrante del bloque La Libertad Avanza, se pronunció sobre el caso que involucra al legislador del MID, Javier Galán, en un contexto atravesado por cuestionamientos institucionales y debate político. Su intervención estuvo marcada por un tono cauteloso, en el que evitó tomar definiciones concluyentes y priorizó el seguimiento del proceso judicial.

En ese marco, Lencina puso el foco en la credibilidad del sistema judicial en la provincia, al señalar que la Justicia se encuentra "muy cuestionada" en Catamarca. "La verdad que está muy sucia, la gente ha desconfiado de la justicia y viene desconfiando del gobierno provincial", expresó, estableciendo un diagnóstico crítico sobre la percepción pública de las instituciones.

A partir de esa evaluación, consideró que el desarrollo del caso dependerá de los avances en el ámbito judicial. "Lo que resta en este caso de la denuncia contra el diputado Javier Galán es ver cómo sigue esto, qué es lo que se ha presentado en Fiscalía", afirmó.

Distancia frente a otras posturas

Durante su exposición, el legislador dejó en claro que no conoce a las supuestas víctimas, lo que reforzó su decisión de mantener una postura prudente. En ese sentido, remarcó la necesidad de actuar con responsabilidad frente a un tema de alta sensibilidad.

Lencina también marcó diferencias con el ex diputado Hugo Ávila, quien sí había fijado una posición sobre el caso. "Yo creo que él, en vez de llevarse por lo que dicen los medios, tiene que ser responsable", sostuvo, cuestionando el modo en que se abordó públicamente la situación.

Esta diferenciación no solo apunta al contenido de las declaraciones, sino también al enfoque con el que se debe tratar una denuncia de estas características, en la que, según el legislador, resulta necesario evitar conclusiones apresuradas.

Debate sobre una posible persecución

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones estuvo vinculado a la hipótesis de una eventual persecución política contra Javier Galán. Según indicó, esta idea fue planteada en el debate público a partir de la postura del legislador en relación con proyectos mineros.

Lencina relativizó ese argumento al recordar que no se trata de una posición aislada. "Él dice que supuestamente lo persiguen al diputado Galán porque votó en contra de los proyectos mineros y en realidad todos nosotros hemos votado, me refiero a la oposición en sí, en su conjunto", explicó. En ese sentido, añadió que durante el año anterior la oposición había tomado decisiones conjuntas, incluso logrando frenar una sesión del oficialismo. "El año pasado le hemos volteado una sesión al oficialismo", indicó, señalando que ese antecedente refuerza la idea de una acción política colectiva y no individual.

A partir de estos elementos, Lencina consideró que no resulta consistente atribuir una eventual persecución exclusivamente a la conducta de Galán. "Me parece que no es una posibilidad de su parte de manifestarse de esa manera", expresó en referencia a los dichos de Ávila.

Sin embargo, el legislador no descartó por completo esa hipótesis. "No puede descartarse una persecución por el tema de los proyectos mineros", sostuvo, y concluyó con una frase que sintetiza su postura: "Todo es posible".

Los fueros y el rol de la Cámara

Otro de los aspectos abordados fue la situación de los fueros del diputado Javier Galán y la posibilidad de que sean retirados. En este punto, Lencina volvió a adoptar una posición prudente, evitando anticipar decisiones.

"Creo que la Cámara lo debe tratar en su momento en el caso que la justicia lo pida", afirmó, dejando en claro que cualquier definición dependerá de una eventual solicitud judicial.

Además, subrayó que la postura del cuerpo legislativo deberá ajustarse a lo que determine la Justicia. "En ese momento veremos y tomaremos la posición que corresponda, depende de lo que te diga la justicia", explicó.