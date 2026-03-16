Caso $LIBRA: la Comisión Investigadora exige explicaciones a Javier y Karina Milei

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de seguir los pormenores de la causa $LIBRA, se reunió durante la tarde de este lunes para exponer los avances obtenidos en una investigación que amenaza con profundizar la tensión institucional. Durante la conferencia de prensa brindada por los legisladores, el presidente de la comitiva, el diputado Maximiliano Ferraro, presentó detalles que, a su juicio, comprometen de forma directa al Ejecutivo nacional. Según el análisis de la comisión, la promoción de la criptomoneda $LIBRA, realizada el 14 de febrero de 2025, no fue un hecho fortuito, sino una maniobra premeditada con la participación necesaria de las máximas figuras del Gobierno.

Ferraro, al dar lectura al informe, sostuvo que el presidente Javier Milei fue un "protagonista y partícipe más que necesario" en el lanzamiento del activo. Esta conclusión, según el diputado, se sustenta en pruebas contundentes aportadas tanto por la propia comisión como por peritajes informáticos de carácter irrefutable. En este escenario, la comisión ha decidido elevar la presión sobre la Casa Rosada mediante solicitudes formales de explicaciones que apuntan a los niveles más altos de la toma de decisiones, buscando esclarecer el rol del mandatario y su círculo íntimo en la gestación del proyecto.

Exigencias de explicaciones y denuncias judiciales

Ante la gravedad de los hallazgos, la comisión ha formalizado una serie de pasos institucionales de gran calado. En primer lugar, se solicitó formalmente que Manuel Adorni se presente ante la Cámara de Diputados en representación tanto del jefe de Estado como de su hermana, Karina Milei, para brindar aclaraciones sobre el caso. Asimismo, la comisión acordó denunciar ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal al fiscal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la causa, bajo cargos específicos de entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

Como parte de este paquete de medidas, la comisión presentará una solicitud por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes —Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel— expliquen con precisión cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli, el lobista de criptomonedas vinculado al escándalo. Este pedido de informes busca determinar el grado de participación de cada uno de los funcionarios mencionados en los hechos que dieron lugar a la investigación legislativa.

El rol de Mauricio Novelli y el impacto del fraude

La relevancia de estas exigencias radica en las pruebas recientemente difundidas sobre presuntas comunicaciones entre el círculo íntimo del Presidente y Mauricio Novelli durante el lanzamiento del activo digital, un evento que terminó desencadenando un colapso financiero de dimensiones preocupantes.

Como consecuencia directa de la caída de LIBRA, los inversores sufrieron pérdidas que se estiman en al menos US 100 millones. La conexión entre el entorno presidencial y Novelli se ha convertido en el eje central de las sospechas legislativas, ya que la comisión considera que tales contactos fueron determinantes para que el activo ganara una tracción artificial antes de su desplome.

El futuro de la investigación legislativa

Sobre el final de su exposición, el diputado Ferraro anunció la conformación de una "comisión ad hoc" dentro de la Cámara de Diputados. El propósito de este nuevo cuerpo parlamentario será ejercer un seguimiento constante sobre los avances y los retrocesos de la causa judicial que investiga estos hechos. La estrategia de la oposición busca mantener el foco sobre la falta de respuestas claras por parte del Gobierno, mientras insiste en que la transparencia sobre los vínculos con Novelli es una obligación indelegable de los funcionarios mencionados. La tensión entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo promete escalar, ya que la Comisión Investigadora se ha mostrado decidida a llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad sobre un hecho que ha sacudido la confianza de los ahorristas argentinos.