Caso $LIBRA: se difunden chats entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli

La polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la difusión de capturas de conversaciones de WhatsApp entre la panelista Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales por la periodista Fernanda Iglesias, y comenzaron a circular rápidamente tanto en plataformas digitales como en programas televisivos.

El contenido de los mensajes expone distintos intercambios entre ambos interlocutores vinculados a posibles publicaciones promocionales en redes sociales, además de incluir referencias a contactos políticos que generaron repercusiones dentro del debate público.

La difusión de estos chats se produce en un contexto de creciente controversia alrededor de la promoción del activo digital y de la investigación judicial que analiza las responsabilidades de distintos actores en la difusión de la criptomoneda.

Conversaciones sobre publicaciones promocionales

De acuerdo con las capturas difundidas, parte de la conversación entre Novelli y Latorre gira en torno a publicaciones promocionales en redes sociales a cambio de un pago. En uno de los primeros intercambios, el empresario propone avanzar con contenido específico en Instagram.

Entre los mensajes que aparecen en las capturas se incluye el siguiente planteo: "Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes", escribe Novelli. Ante esa propuesta, la panelista responde que está de acuerdo con la idea, pero solicita una aclaración respecto de la modalidad de las publicaciones. Latorre pregunta si se trataba de tres contenidos distintos.

El empresario responde explicando el formato de la promoción: "Son tres días distintos, son historias súper cortas". De esta manera, el intercambio refleja la planificación de publicaciones en formato de historias de Instagram, que formarían parte de un esquema de promoción en redes sociales.

Chat 1

La propuesta vinculada a criptomonedas

En otro tramo del chat difundido, el empresario introduce una propuesta vinculada al uso de una plataforma de criptomonedas. Según las capturas difundidas, Novelli le sugiere a Latorre que podría obtener dinero registrándose en un servicio digital.

El mensaje que aparece en la conversación señala: "¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio".

En ese punto del intercambio, Latorre responde que podría realizar el procedimiento una vez que regresara de un viaje y solicita que le envíen el guion de las publicaciones que debía realizar. Según los mensajes difundidos, Novelli le contesta que le enviaría el material en breve y también le indica la cuenta que debía arrobar en las historias.

Estos intercambios forman parte de las conversaciones que comenzaron a circular públicamente y que se vinculan con el contexto más amplio de la promoción de activos digitales.

Chat 2

Un mensaje que generó repercusiones políticas

Uno de los fragmentos de la conversación que más repercusión generó en redes sociales y en los medios fue un mensaje enviado por Novelli en el que menciona haber estado en la Casa Rosada. En ese tramo del intercambio, el empresario escribe:

"Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo". La respuesta de la panelista introduce una referencia directa al presidente Javier Milei. Según las capturas difundidas, Latorre responde: "Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?".

El empresario responde que había hablado con el mandatario "recién" y sugiere continuar la conversación en otro momento con mayor tranquilidad.

De acuerdo con las capturas difundidas, luego de ese intercambio ambos mantienen una llamada de audio. El registro del chat indica que la comunicación telefónica tuvo una duración de cinco minutos y diez segundos.

Chat 3

El contexto de la causa judicial

La aparición pública de estas conversaciones se produce en el marco de la investigación judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, una causa que analiza distintos aspectos relacionados con la promoción del activo digital.

Entre los puntos que examina la investigación se encuentran:

La promoción pública del activo digital.

Posibles maniobras de instigación a la inversión.

El papel de actores políticos, empresariales y mediáticos en su difusión.

En ese contexto, la circulación de las capturas de WhatsApp agregó nuevos elementos al debate público sobre el caso. La difusión de los mensajes generó repercusiones tanto en el ámbito político como en el mediático, ya que introduce referencias a posibles estrategias de promoción en redes sociales y menciones a contactos con figuras del poder político.

Un nuevo capítulo en la polémica

La publicación de los chats por parte de Fernanda Iglesias volvió a colocar el caso $LIBRA en el centro de la conversación pública. Las capturas difundidas revelan intercambios que abarcan desde propuestas de publicaciones promocionales hasta referencias a conversaciones políticas, elementos que intensificaron el interés mediático alrededor de la investigación.

En medio de la controversia, la aparición de estos mensajes sumó un nuevo capítulo a un caso que continúa generando debate sobre la promoción de activos digitales, el rol de las redes sociales en su difusión y la participación de distintos actores en ese proceso.