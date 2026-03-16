Caso Libra: el ministro de Justicia calificó de "imprudente" atribuirle delitos a Milei

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que resulta imprescindible "dejar que la Justicia investigue la causa Libra", en referencia al expediente que analiza la presunta cripto estafa perpetrada el 14 de febrero de 2025 y que involucra al presidente Javier Milei.

En sus declaraciones públicas, el funcionario enfatizó la necesidad de mantener cautela frente a las interpretaciones prematuras sobre el caso. Según expresó, atribuir delitos al mandatario sin que la investigación haya concluido resulta "imprudente", al tiempo que subrayó que el proceso judicial todavía se encuentra en pleno desarrollo.

La causa se encuentra actualmente en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien conduce la investigación vinculada a la presunta maniobra financiera. En ese contexto, Mahiques insistió en que el trabajo judicial debe desarrollarse sin presiones externas y con pleno respeto por los procedimientos legales.

El titular de la cartera judicial reiteró que la posición del Gobierno es permitir que el proceso avance con normalidad, sin adelantar conclusiones. "Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa Libra", afirmó, remarcando la importancia de que el expediente siga su curso institucional.

La polémica por la filtración del expediente

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación dentro del Gobierno fue la filtración de información confidencial del expediente judicial que se encuentra bajo análisis del fiscal Taiano.

Para Mahiques, este episodio reviste una gravedad significativa, no solo por la exposición pública del material sino también por las implicancias procesales que podría tener.

"Que se haya filtrado es grave", señaló el ministro en declaraciones televisivas. Según explicó, los distintos ministerios deben colaborar con los requerimientos de la Justicia cuando lo solicita un fiscal o un juez, pero advirtió que la filtración abre interrogantes sobre el manejo del material.

El funcionario profundizó su análisis al referirse a la cadena de custodia de la documentación vinculada al expediente. En ese sentido, planteó una preocupación concreta:

Existe la posibilidad de que alguien haya tenido acceso al archivo.

La cadena de custodia podría no estar garantizada.

No se puede asegurar que parte del material no haya sido manipulado.

"Lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende, la cadena de custodia no está garantizada", explicó.

En la misma línea, insistió: "No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado".

Estas declaraciones apuntan a un punto central del proceso judicial: la validez y confiabilidad de las pruebas. Si la documentación hubiera sido alterada o manipulada, ello podría afectar la integridad del expediente.

Dos investigaciones en paralelo

El ministro también detalló que actualmente existen dos líneas de investigación relacionadas con el caso.

Por un lado, continúa el expediente principal que busca determinar los hechos vinculados con la causa Libra y la presunta estafa con criptomonedas.

Por otro lado, se abrió una investigación específica destinada a esclarecer la filtración del material y determinar si la documentación difundida pudo haber sido modificada o adulterada.

Según explicó Mahiques:

Se investiga si el material filtrado fue adulterado o modificado.

Se analiza si parte de lo difundido en medios coincide con el contenido original del expediente.

Paralelamente continúa la investigación sobre la presunta cripto estafa.

"Hay una causa que investiga si pudo haber sido adulterado, modificado el material o parte de lo que salió en los medios, y por otro lado se está investigando la causa Libra", señaló el funcionario.