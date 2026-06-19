Caso SIRA: la Justicia acelera la investigación por presuntas coimas y maniobras cambiarias

La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares y el cobro de coimas vinculadas al antiguo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y a diversas agencias de cambio ingresó en una etapa de máxima intensidad.

Ante la falta de respuestas consideradas contundentes por parte del ente recaudador, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de medidas de alto impacto. Entre ellas se destacan:

Citaciones a altos funcionarios del sistema de comercio exterior.

Pedido de levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil .

. Acciones enmarcadas en los alcances previstos por la Ley de Lavado de Activos.

El objetivo central de estas decisiones es profundizar el análisis sobre el funcionamiento del andamiaje aduanero y financiero que habría permitido, según la hipótesis judicial, la operatoria irregular investigada.

ARCA bajo cuestionamiento y nuevas citaciones testimoniales

El avance de la causa se aceleró luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitiera informes que la fiscalía consideró "insuficientes" para esclarecer el circuito administrativo del sistema de comercio exterior.

En este contexto, la Justicia dispuso la citación a declarar como testigos de dos subdirectores de ARCA. Su rol será clave, ya que deberán explicar bajo juramento:

La operatoria interna del sistema de comercio exterior.

El funcionamiento concreto de los permisos SIRA.

El papel de los agentes encargados de aprobar o trabar los trámites de importación.

En paralelo, también fueron convocados despachantes de aduana involucrados en las operaciones bajo investigación, en un intento por reconstruir el circuito operativo completo desde su origen hasta su aprobación o eventual bloqueo.

Levantamiento de secretos y reconstrucción de la ruta del dinero

Uno de los ejes centrales de la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi es la desarticulación de la presunta estructura financiera de la red bajo sospecha.

Para ello, se solicitó formalmente al juez interviniente el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo, además de los alcances previstos en la normativa de lavado de activos.

Las medidas alcanzan a figuras centrales identificadas en el expediente:

Juan Ignacio Napoli

José María Napoli

Anahí Marisol Aquino Laprida

Juan Ignacio Agra

A estos nombres se suman Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, señalados en la causa como presuntos responsables de "acelerar" de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales.

El pedido judicial también incluye la apertura de cuentas y registros impositivos de la firma Lifetba S.R.L., sociedad mencionada en escuchas telefónicas y chats incorporados al expediente. Según surge de esas comunicaciones, la empresa habría estado vinculada al armado de una presunta "cuenta espejo" utilizada para desviar fondos.

Testimonios clave y reconstrucción operativa del circuito financiero

El avance de la investigación no solo se concentra en la documentación financiera, sino también en la reconstrucción del circuito físico del dinero y en la dinámica diaria de las operaciones.

En ese sentido, fueron convocados nuevos testigos estratégicos:

Una empleada de la firma Arg Exchange S.A. , sospechada de enviar informes periódicos con el detalle de las operaciones de divisas a Martín Migueles, uno de los nombres centrales del expediente.

, sospechada de enviar informes periódicos con el detalle de las operaciones de divisas a Martín Migueles, uno de los nombres centrales del expediente. Un conductor autorizado de un vehículo perteneciente a Elías Piccirillo, quien registraba ingresos reiterados a su propiedad.

Un presunto encargado de trasladar bolsos con dinero bajo las órdenes directas de Martín Migueles.

Estos testimonios buscan aportar precisión sobre el flujo material de los fondos y el entramado logístico que habría acompañado las maniobras investigadas.

La intervención de la PROCELAC y el análisis técnico del caso

En paralelo al avance de las medidas judiciales, la fiscalía dispuso la ampliación de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), un organismo especializado en delitos financieros complejos.

Su participación tendrá como objetivo reforzar el análisis técnico de la causa mediante tareas específicas:

Auditoría de los sumarios cambiarios del Banco Central.

Reconstrucción del perfil patrimonial y transaccional de los imputados.

Rastreo del origen de los fondos a través de agentes de bolsa.

Identificación de los beneficiarios finales de las maniobras investigadas.

La incorporación de la PROCELAC busca dotar de mayor solidez técnica a una investigación que, por su volumen y complejidad, abarca tanto el circuito administrativo del comercio exterior como el entramado financiero asociado a las operaciones en estudio.