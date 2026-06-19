Jalil reunió a intendentes del Este y coordinó asistencia financiera a los municipios

En el marco de su visita a Tapso, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, encabezó una reunión de trabajo con intendentes del Este provincial. El objetivo central del encuentro fue dialogar sobre la realidad que atraviesa la región y avanzar en una evaluación conjunta de la situación financiera y el estado de las obras en cada una de las jurisdicciones.

La reunión se desarrolló como un espacio de articulación entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales, en un contexto definido por los propios participantes como de complejidad económica para los municipios, lo que exige coordinación permanente y revisión de prioridades en materia de gestión pública.

Realidad económica, obras y asistencia financiera

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la situación financiera de los municipios, junto con el repaso de los planes de obras y proyectos en ejecución y previstos en cada jurisdicción. Los intendentes presentes destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial, subrayando la importancia de sostener ese apoyo en el actual escenario económico.

En ese sentido, se trabajó sobre distintos aspectos vinculados a la gestión municipal:

Evaluación de la situación financiera de cada jurisdicción.

de cada jurisdicción. Revisión de obras en ejecución .

. Análisis de proyectos previstos a futuro.

a futuro. Coordinación de mecanismos de asistencia financiera.

Un punto destacado del intercambio fue la necesidad de articular herramientas concretas para garantizar el pago del medio aguinaldo a los trabajadores municipales, uno de los compromisos salariales centrales en la administración local. La coordinación de estos mecanismos fue abordada como una prioridad dentro de la agenda común entre provincia y municipios.

Los jefes comunales también expresaron su agradecimiento por el acompañamiento del Gobierno provincial, en un escenario donde la gestión de recursos se vuelve un factor determinante para sostener el funcionamiento de los servicios y el avance de obras públicas.

Intendentes, legisladores y autoridades presentes

El encuentro contó con una amplia participación de autoridades municipales, legislativas y nacionales, consolidando un espacio de diálogo institucional de alcance regional.

Entre los presentes se destacaron los siguientes intendentes:

Mario Sosa (Tapso)

(Tapso) Raúl Barot (Los Altos)

(Los Altos) Mario Páez (Santa Rosa)

(Santa Rosa) Rodolfo Santillán (Ancasti)

(Ancasti) Franco Carletta (Icaño)

(Icaño) Ariel Ojeda (El Alto)

(El Alto) Humberto Salim (Frías)

A ellos se sumaron representantes del ámbito legislativo:

Las diputadas provinciales María Argerich y Cyntia Gambarella

y El senador provincial Augusto Ojeda

El diputado nacional Sebastián Nóblega

Además, participaron otras autoridades que acompañaron el desarrollo de la jornada institucional, reforzando el carácter plural del encuentro y la articulación entre distintos niveles del Estado.

Coordinación provincial en un escenario desafiante

La reunión en Tapso se inscribe dentro de una agenda de trabajo que busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno provincial y los municipios del Este, con especial énfasis en la gestión de recursos, el sostenimiento de obras y la planificación de políticas públicas locales.

En este marco, el diálogo entre el gobernador Raúl Jalil, el ministro Alberto Natella y los intendentes permitió poner en común diagnósticos y necesidades, así como avanzar en la construcción de mecanismos de asistencia financiera destinados a asegurar el cumplimiento de compromisos esenciales, como el pago del medio aguinaldo.

El encuentro dejó planteado un esquema de trabajo conjunto entre provincia y municipios, en el que la articulación institucional y la revisión permanente de la situación económica aparecen como elementos centrales para sostener la gestión en cada una de las jurisdicciones del Este provincial.