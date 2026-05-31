CATA incorpora nuevas salas interactivas para difundir el litio y la identidad productiva

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) sumó nuevas propuestas a su recorrido permanente con la incorporación de dos salas interactivas orientadas a profundizar la difusión de la identidad catamarqueña y de las principales actividades productivas de la provincia.

La presentación de estos nuevos espacios contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quien recorrió las instalaciones acompañado por la ministra de Minería, Teresita Regalado; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Mauvecin; y representantes de la empresa Zijin-Liex.

La iniciativa forma parte de una ampliación de la propuesta cultural y educativa del espacio, que busca acercar al público experiencias vinculadas tanto al patrimonio natural y productivo de Catamarca como a los procesos de transformación tecnológica que forman parte de la realidad provincial.

Con estas incorporaciones, el CATA fortalece su perfil como un ámbito donde confluyen la divulgación, la innovación y las expresiones culturales, ofreciendo a los visitantes herramientas para comprender distintos aspectos de la identidad local a través de formatos interactivos y experiencias inmersivas.

Una sala dedicada al litio

Uno de los nuevos espacios está destinado específicamente al litio, mineral que ocupa un lugar central dentro de las actividades productivas de la provincia. La propuesta fue diseñada como una experiencia inmersiva que permite a los visitantes conocer la importancia estratégica de este recurso desde una perspectiva innovadora y sustentable.

La muestra aborda diferentes aspectos relacionados con el papel que cumple el litio en el contexto actual, poniendo especial énfasis en sus aplicaciones vinculadas al almacenamiento de energía y a la reducción de emisiones contaminantes.

Según se explicó durante la presentación, la experiencia busca acercar conceptos complejos mediante recursos visuales y tecnológicos que permitan comprender el impacto que este mineral tiene en los procesos asociados a la transición energética.

Entre los principales ejes abordados por la sala se destacan:

La importancia estratégica del litio.

Su papel en el almacenamiento de energía.

Su contribución a la reducción de emisiones contaminantes.

Su vinculación con la transición energética.

Una mirada innovadora y sustentable sobre su utilización.

La propuesta busca que el visitante no solamente conozca datos sobre el mineral, sino que también pueda comprender el alcance de sus aplicaciones y su relevancia dentro de los desafíos energéticos actuales.

Una experiencia que va más allá de la extracción

Durante la recorrida, la ministra de Minería, Teresita Regalado, destacó especialmente el enfoque conceptual adoptado para el desarrollo de esta nueva sala.

La funcionaria explicó que el objetivo fue construir una experiencia visual y espacial capaz de trascender la explicación técnica del proceso extractivo para enfocarse en los resultados y beneficios asociados al uso del litio.

"Es una experiencia que aborda el litio no desde su proceso de extracción, sino desde lo que permite: el almacenamiento de energía, la reducción de emisiones y la construcción de un futuro más sustentable", señaló. De esta manera, la propuesta apunta a presentar el recurso desde una perspectiva vinculada a sus aplicaciones y a los cambios que posibilita en materia energética y ambiental.

Una mirada artística y sensorial

La segunda sala incorporada al recorrido del CATA propone una aproximación diferente, centrada en los aspectos identitarios y territoriales de la provincia.

El espacio invita a los visitantes a descubrir la diversidad de Catamarca mediante una experiencia artística y sensorial que pone en valor distintos elementos característicos del territorio. A través de esta propuesta, el público puede acercarse a:

Los paisajes catamarqueños.

La fauna de la provincia.

Las expresiones vinculadas a la producción local.

La diversidad territorial.

Los elementos que forman parte de la identidad provincial.

La iniciativa busca generar un vínculo entre el visitante y el entorno catamarqueño mediante recursos que apelan a la percepción, la observación y la experiencia directa. La incorporación de esta sala amplía el alcance del recorrido y complementa la propuesta vinculada al litio, integrando dimensiones productivas, culturales y naturales dentro de una misma experiencia.

Innovación y divulgación al servicio de la identidad provincial

Con estas nuevas incorporaciones, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada continúa consolidándose como un ámbito donde convergen diferentes dimensiones de la realidad catamarqueña.

La propuesta permite integrar contenidos relacionados con la producción, el ambiente, la cultura y el territorio mediante experiencias diseñadas para acercar el conocimiento al público de una manera dinámica e interactiva.

La sala dedicada al litio y el espacio orientado a la riqueza territorial de Catamarca amplían las posibilidades de recorrido y fortalecen la misión del CATA como un centro de innovación, cultura y divulgación.

De esta manera, el espacio suma nuevas herramientas para promover el conocimiento sobre la provincia, destacar sus principales actividades productivas y poner en valor los elementos que conforman la identidad catamarqueña a través de propuestas que combinan tecnología, arte y educación.