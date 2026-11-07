Catamarca analiza eliminar el Impuesto a los Sellos y avanza con cambios para la industria

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; diputados y senadores provinciales, donde analizaron diferentes cuestiones vinculadas con la política fiscal de la provincia.

Uno de los puntos centrales fue la propuesta nacional de eliminar el Impuesto a los Sellos. En ese marco, las autoridades provinciales manifestaron su disposición a dialogar con el Gobierno nacional y analizar la posibilidad de acompañar la medida, evaluando especialmente el mecanismo de compensación del 50% planteado por Nación.

Por otra parte, se acordó avanzar en una reunión con representantes del sector industrial para definir los detalles de la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para esa actividad, una medida anunciada oportunamente por el gobernador Raúl Jalil. En esta línea, se prevé convocar a otros sectores productivos que cuentan con regímenes impositivos especiales, con el propósito de analizar alternativas y establecer cómo avanzar en posibles modificaciones.

La agenda fiscal forma parte de las discusiones preliminares del Presupuesto 2027 y apunta a evaluar medidas tributarias que contemplen tanto la situación de las cuentas provinciales como las necesidades de los sectores productivos.

Del encuentro también participó el equipo de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT); los diputados Paola Fedeli, María Argerich, Germán Scolamieri; los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Guillermo Ferreyra, entre otras autoridades.