La derrota de Trump y las señales de los mercados abren interrogantes para Milei

La Argentina enfrenta una agenda internacional atravesada por cambios políticos y tensiones económicas. La derrota electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil y el revés que sufrió Donald Trump en Estados Unidos modificaron el escenario para algunos de los principales aliados del presidente Javier Milei. A esto se suman las diferencias con el mandatario español, Pedro Sánchez, y la crisis política en Paraguay.

En ese contexto, la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo, también concentra la atención del Gobierno. Sus discursos y homilías podrían tener repercusiones en el debate político argentino, especialmente por las posiciones que el pontífice expresó sobre cuestiones sociales y económicas durante su visita a Uruguay.

El Gobierno de Milei cedió en la discusión por la ley de discapacidad y busca evitar nuevos conflictos con la Iglesia. Sin embargo, las intervenciones del Papa sobre la distribución de la riqueza, el aborto y la eutanasia serán seguidas de cerca por distintos sectores políticos.

La doctrina social de la Iglesia, cuyo desarrollo moderno comenzó con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en 1891, constituye otro marco de referencia para interpretar las posiciones del Vaticano sobre la cuestión social.

Trump, debilitado tras la derrota republicana

El resultado electoral en Estados Unidos abrió una nueva etapa para Trump. El retroceso republicano en el Congreso y en distintas gobernaciones redujo su margen de maniobra política y anticipó el inicio de la disputa por la sucesión presidencial de 2028.

Aunque todavía resta conocer el resultado definitivo de algunas bancas, el panorama representa un desafío para el oficialismo estadounidense. El presidente deberá convivir con una oposición fortalecida y decidir si confronta con el Congreso o busca acuerdos para avanzar con su agenda.

El vicepresidente J. D. Vance, señalado como uno de los posibles aspirantes republicanos para las próximas elecciones, atribuyó parte del resultado al impacto de la guerra con Irán y al aumento del costo de vida. Sus declaraciones también dejaron expuestas diferencias dentro del propio espacio político.

Trump, por su parte, reconoció el resultado y felicitó a los demócratas. El interrogante ahora pasa por su disposición a negociar con la oposición y por el alcance de los vetos que pueda utilizar frente a las iniciativas legislativas de sus adversarios.

El escenario también reabrió la discusión sobre las posibilidades electorales del Partido Republicano. La pérdida de apoyo entre distintos segmentos del electorado plantea un desafío para la construcción de una candidatura competitiva de cara a 2028.

Las advertencias políticas para Milei

El análisis de la coyuntura internacional plantea tres cuestiones que el Gobierno argentino debería observar de cerca.

La primera es el desgaste de las construcciones políticas de orientación populista. La experiencia estadounidense muestra que el respaldo electoral puede modificarse en períodos relativamente cortos y que los discursos que permiten llegar al poder no garantizan la continuidad del apoyo ciudadano.

La segunda está vinculada con la economía cotidiana. El costo de vida, los ingresos y la posibilidad de ahorrar son factores que inciden en el comportamiento electoral. Cuando las dificultades económicas se trasladan a los hogares, el respaldo político puede verse afectado.

La tercera es el escenario internacional para los partidos de derecha. Aunque estos espacios conservaron presencia en distintos países, en los últimos meses también enfrentaron derrotas electorales. El panorama, por lo tanto, muestra resultados diversos y no permite hablar de una tendencia uniforme.

En ese contexto, la situación económica argentina aparece como un factor central para las perspectivas políticas de Milei. La evolución de la actividad, los ingresos y la inflación será determinante para evaluar el impacto de las decisiones del Gobierno sobre la sociedad.

La reacción de los mercados y la incertidumbre argentina

La derrota de Trump tuvo repercusiones iniciales en los mercados internacionales. Algunas bolsas registraron caídas, aunque luego se recuperaron. Los inversores también evaluaron las consecuencias de un Congreso con mayor presencia demócrata y la posibilidad de cambios en la política fiscal estadounidense.

En paralelo, las acciones de empresas tecnológicas volvieron a retroceder, en un contexto de discusiones sobre las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial y las regulaciones que podrían impulsar los estados gobernados por demócratas.

En Paraguay, por su parte, la crisis política y financiera mencionada en el análisis coincidió con un riesgo país que llegó a los 138 puntos. En contraste, Argentina registró una suba de ese indicador, que alcanzó los 939 puntos el viernes, junto con una caída de los bonos en dólares.

Aunque los movimientos de los mercados internacionales pueden influir sobre los activos argentinos, el análisis atribuye una parte importante de la incertidumbre a factores locales. Entre ellos menciona las dudas sobre la continuidad del programa económico y las perspectivas electorales de Milei.

Una de las señales observadas fue la diferencia de rendimiento entre dos títulos de deuda: el BONAR A027, con un rendimiento del 3,5%, y el BONAR A028, que vence después de las próximas elecciones presidenciales y rendía un 17%. Esa brecha es presentada como un indicador de la cautela de los inversores frente al escenario político y económico de mediano plazo.

A esto se suman las dificultades de la actividad económica. El análisis sostiene que la Argentina habría ingresado en septiembre en una situación de recesión técnica y proyecta un crecimiento débil para el cierre de 2026.

El vínculo financiero entre Milei y Estados Unidos

La relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos tiene distintos componentes comerciales y financieros. El intercambio está regulado por acuerdos internacionales y sectoriales, mientras que el respaldo financiero de Washington se vincula, entre otros factores, con su influencia en el Fondo Monetario Internacional.

También se menciona el apoyo político y económico que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, brindaron al Gobierno argentino, incluida la posibilidad de recurrir a mecanismos de financiamiento como el swap y el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund).

Aunque el Congreso estadounidense no tiene competencia directa para intervenir en esos instrumentos, sí conserva atribuciones presupuestarias y puede ejercer presión política sobre la administración republicana.

En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que mantuvo conversaciones con Bessent y que el respaldo estadounidense continúa. En la misma línea, el titular del Exim Bank, John Jovanovic, ratificó el compromiso de la entidad con la Argentina, mientras que el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, definió la relación bilateral como estratégica y de largo plazo.

Sin embargo, también surgieron advertencias sobre las consecuencias políticas de la derrota republicana. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que el resultado podría limitar la capacidad de Trump para asistir a países que atraviesen dificultades económicas.

Así, el escenario internacional abre interrogantes para la administración de Milei. La continuidad del respaldo estadounidense, la evolución de los mercados y el impacto de la economía sobre el electorado serán algunos de los factores que condicionarán la relación entre ambos gobiernos en los próximos meses.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.