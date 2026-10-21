  • Dólar
  • BNA $1495 ~ $1545
  • BLUE $1545 ~ $1565
  • TURISTA $1943.5 ~ $1943.5

29 C ° ST 29.14 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca y Atacama buscan consolidar una integración estratégica

En la Expo FOREDE 2026, el vicegobernador Rubén Dusso destacó el potencial productivo de Catamarca y la necesidad de transformar el desarrollo minero en infraestructura, empleo y oportunidades para la provincia.

21 Octubre de 2026 19.57

En el marco de la segunda jornada de la Expo FOREDE 2026, que se desarrolla en Copiapó, Chile, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó del seminario internacional "Internacionalización e Integración: Atacama conectada con nuevas oportunidades de desarrollo", organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA). El encuentro reunió a representantes gubernamentales, diplomáticos y empresariales para abordar las posibilidades de crecimiento conjunto entre ambos territorios.

La mesa de exposición contó con la presencia del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; el embajador de Australia en Chile, Andrew Martin; el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco; el director de Vicuña Corp, José Luis Morea; y el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll. La actividad estuvo moderada por Marcelo Parada.

Durante su intervención, Dusso describió la situación económica y productiva de Catamarca y señaló a la minería sustentable, las energías renovables y la agroindustria como motores centrales del crecimiento provincial. En ese escenario, remarcó que el desafío de la gestión es lograr que el desarrollo minero se traduzca en resultados concretos y duraderos para la sociedad, mediante obras de infraestructura, el fortalecimiento de los proveedores locales y la generación de empleo genuino para las y los catamarqueños.

El planteo ubicó a la integración regional como una herramienta para ampliar las oportunidades productivas, mejorar la logística y desarrollar servicios especializados vinculados con la actividad minera.

Energía, logística y cooperación más allá de los cambios políticos

La complementariedad entre Catamarca y Atacama fue uno de los ejes centrales de la exposición. Dusso destacó las posibilidades de avanzar en encadenamientos productivos, transporte y servicios para la industria minera, a partir de las condiciones compartidas por ambas regiones y de una estrategia de cooperación sostenida en el tiempo.

Al referirse al potencial de la región transandina, el vicegobernador subrayó la importancia de impulsar proyectos conjuntos que trasciendan los recambios políticos y permitan aprovechar las capacidades existentes a ambos lados de la cordillera.

"Tanto la energía fotovoltaica como la minería, el turismo y la costa nos motivan a nosotros como provincia vecina a poder intercambiar, crecer juntos y copiar lo bueno que han hecho. Tenemos muchas cosas en común, no solo en logística y transporte, sino también en energía geotérmica en plena cordillera, con más de 250 volcanes que son calderas activas y donde la matriz energética regional bien puede ser la geotermia", expresó.

La referencia a la energía geotérmica se incorporó así a una agenda que contempla distintas alternativas para el desarrollo energético regional, junto con la minería, el turismo y las energías renovables.

Dusso también destacó el valor de la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades empresariales, con especial referencia a CORPROA, para avanzar en objetivos de conectividad considerados históricos.

"Hemos visto que podemos lograr acciones concretas actuando conjuntamente, tanto los privados como los públicos. Esta conjunción nos va a permitir no solo valorar lo que hemos logrado, sino tener toda la energía para materializar en el futuro los objetivos de logística y transporte, minería, agroindustria y turismo que nuestras regiones necesitan", afirmó.

En paralelo, la participación de la Federación Económica de Catamarca reafirmó la voluntad de construir una agenda compartida entre gremios patronales, cámaras mineras y autoridades gubernamentales de ambos territorios, con el propósito de proyectar acuerdos comerciales y logísticos de largo plazo.

El Paso de San Francisco, una pieza clave para la integración bilateral

La conectividad transandina también ocupó un lugar central durante el encuentro, especialmente a partir de las definiciones del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, sobre las inversiones previstas para mejorar la infraestructura fronteriza.

Vargas ratificó la prioridad estratégica que su gestión asigna a la conexión entre ambos territorios y confirmó que, en coordinación con el municipio de Copiapó y el Consejo Regional, se están priorizando inversiones destinadas a la conservación y a la mejora sustantiva del complejo de Salar de Maricunga.

El objetivo es garantizar instalaciones operativas adecuadas para acompañar el incremento del flujo comercial y logístico entre Catamarca y Atacama. En este contexto, la infraestructura fronteriza aparece como una condición relevante para sostener el crecimiento de los intercambios y facilitar la circulación vinculada con las actividades productivas.

Desde el sector privado chileno, el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco, destacó el grado de avance alcanzado y la fraternidad histórica entre ambas regiones. Sostuvo que los negocios superan las fronteras y consideró que existe una oportunidad única para profundizar la integración.

Asimismo, reconoció el esfuerzo argentino en materia vial y señaló las tareas pendientes del lado chileno. "Si miras para el lado argentino, está pavimentado el 100% y a nosotros nos falta. Atacama es la puerta a Asia y al Pacífico de las provincias argentinas; una aduana integrada nos permitirá bajar costos y darle agilidad al transporte, especialmente ante el boom minero de Argentina que llegó para quedarse", afirmó.

La propuesta de avanzar hacia una aduana integrada se suma, de este modo, a las inversiones en infraestructura fronteriza y a la planificación logística compartida como parte de una agenda destinada a reducir costos y agilizar el transporte.

Tags
Atacama Catamarca

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también