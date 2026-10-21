Milei apareció con una venda en el cuello: el Gobierno habla de un accidente doméstico

El presidente Javier Milei apareció este miércoles con una venda en el cuello durante su visita a España, una imagen que generó consultas y comentarios mientras participaba de una actividad en Madrid. El vendaje quedó a la vista durante un encuentro con empresarios y representantes de medios de comunicación y despertó interrogantes sobre su estado de salud.

Ante las preguntas que surgieron por la lesión visible, fuentes oficiales explicaron cómo se produjo el episodio y buscaron despejar las dudas acerca de las condiciones en las que se encontraba el mandatario. Según la información difundida por Infobae, desde el Gobierno señalaron que Milei sufrió un incidente doméstico al salir de la bañadera, que le provocó un golpe en la zona del cuello.

Como consecuencia del impacto, el Presidente presentó un hematoma en el área afectada, por lo que utilizó un apósito para cubrir la lesión. El vendaje pudo observarse durante sus apariciones públicas de este miércoles y motivó comentarios en las redes sociales.

Desde el entorno presidencial aclararon que se trataba de una lesión menor y que el mandatario se encontraba bien. De esta manera, la explicación oficial apuntó a precisar el origen del hematoma y a transmitir que el episodio no había comprometido su estado general de salud.

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Cómo se produjo el incidente doméstico

De acuerdo con la explicación brindada por fuentes oficiales, Milei se golpeó a la altura del cuello cuando salía de la bañadera. El incidente le dejó un hematoma que posteriormente fue cubierto con un apósito, lo que explicó la presencia de la venda durante sus actividades en la capital española.

La lesión se hizo visible en una jornada en la que el Presidente tenía previstas distintas actividades políticas y académicas. Su aparición pública con el vendaje motivó consultas sobre lo ocurrido y llevó a que desde el Gobierno brindaran detalles sobre las circunstancias del golpe.

La información oficial indicó que el hecho ocurrió en el ámbito doméstico y que la consecuencia fue un hematoma en el cuello. No se informó sobre otras lesiones vinculadas con el episodio en los datos difundidos. La explicación buscó responder a las dudas que había generado la imagen del mandatario con el cuello vendado, que se difundió durante sus apariciones públicas en España.

El episodio se conoció durante una actividad en Madrid

La presencia de Milei con el apósito se registró durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que tuvo lugar en el Real Casino de Madrid. El encuentro formó parte de la agenda del Presidente en territorio español y reunió a empresarios y representantes de medios de comunicación.

Fue en ese marco donde el vendaje quedó expuesto ante las cámaras y generó preguntas sobre el origen de la lesión. Las aclaraciones oficiales llegaron luego de las consultas motivadas por su aspecto durante la actividad.

La jornada madrileña no estuvo centrada únicamente en el incidente doméstico. El mandatario participó del encuentro para exponer ante empresarios e inversores, en una intervención durante la cual volvió a defender las políticas económicas de su administración. Así, la aparición con el cuello vendado coincidió con una agenda de actividades que incluyó intervenciones públicas y encuentros con distintos actores políticos, académicos y económicos.

Las otras actividades de la agenda presidencial

La agenda de Milei en España también incluyó una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y encuentros con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox. Además, el Presidente tenía previsto reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las dirigentes españolas con las que mantiene mayor afinidad política.

Estas actividades formaban parte del recorrido institucional y político del mandatario en territorio español. La visita comprendía, por lo tanto, intervenciones ante empresarios e inversores, una actividad universitaria y reuniones con representantes de espacios políticos.

La presencia del Presidente en esos ámbitos se produjo mientras continuaban las consultas sobre el vendaje que llevaba en el cuello. Frente a las preguntas generadas por la lesión, la explicación oficial sostuvo que el hematoma se originó en un golpe doméstico y que Milei se encontraba en buenas condiciones de salud.