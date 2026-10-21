Diputados restituyó los límites a la compra de tierras por extranjeros

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una votación que obligó al oficialismo a modificar el texto para conseguir los respaldos necesarios. El resultado fue de 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, y uno de los principales cambios consistió en restituir las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

La decisión implica que la iniciativa, que había llegado al recinto con media sanción del Senado, deberá regresar a esa cámara para continuar su tratamiento y obtener la aprobación definitiva. La modificación introducida por Diputados dejó afuera la eliminación de la Ley de Tierras que formaba parte del proyecto original.

De esta manera, el oficialismo consiguió avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió ceder en uno de los puntos que generaba mayores cuestionamientos: la liberación de los límites para que ciudadanos extranjeros pudieran adquirir tierras en Argentina sin las restricciones contempladas por la normativa vigente.

El cambio alteró el alcance de la propuesta y determinó que el texto aprobado por la Cámara baja no sea idéntico al que había recibido la primera sanción legislativa. Por ese motivo, el proyecto deberá volver al Senado, donde se definirá su continuidad parlamentaria.

La Ley de Tierras quedó fuera de la modificación impulsada

La discusión sobre la propiedad de la tierra fue uno de los ejes centrales de la sesión especial. La propuesta impulsada por el oficialismo contemplaba eliminar la Ley de Tierras, una modificación que buscaba liberar los límites para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros.

Sin embargo, para conseguir los votos necesarios, La Libertad Avanza debió retirar esa modificación del proyecto. Como consecuencia, se restituyeron las restricciones a la venta de tierras a extranjeros y quedó sin efecto, dentro del texto aprobado por Diputados, el cambio que pretendía eliminar esos límites.

El tratamiento estuvo atravesado por manifestaciones de rechazo a la posibilidad de permitir que extranjeros adquirieran tierras de manera ilimitada en Argentina. La decisión de la Cámara baja de reincorporar las restricciones dejó afuera del proyecto ese punto, que había generado controversia durante el debate.

El resultado fue presentado como una victoria pírrica para La Libertad Avanza: el oficialismo logró la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero no pudo sostener la eliminación de la Ley de Tierras en la versión finalmente votada.

La modificación tendrá consecuencias en el recorrido legislativo de la iniciativa, ya que el texto deberá ser revisado nuevamente por el Senado, la cámara donde había comenzado el tratamiento.

Expropiaciones y desalojos, otros puntos de la iniciativa

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aprobada por Diputados incluye otros aspectos relacionados con el régimen de protección de los inmuebles. De acuerdo con la información del proyecto, la iniciativa también encarece las expropiaciones por parte del Estado y facilita los desalojos.

Estos componentes forman parte del alcance general de la propuesta, que avanzó en la Cámara baja con las modificaciones incorporadas durante el debate. No obstante, la eliminación de la Ley de Tierras quedó excluida del texto aprobado, por lo que las restricciones a la compra de inmuebles por extranjeros fueron reincorporadas.

La votación dejó así un resultado dividido, con 124 diputados a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La diferencia de votos permitió aprobar el proyecto modificado, aunque el cambio introducido impide que el trámite quede concluido en Diputados.

La iniciativa deberá ser ratificada en la cámara de origen, donde se evaluará el texto que recibió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara baja.

Una sesión atravesada por varios proyectos sensibles

La discusión sobre la propiedad privada se desarrolló en el marco de una sesión especial de Diputados con una agenda que incluye otros proyectos de relevancia para el Gobierno. Entre los temas previstos se encuentran el endeudamiento familiar y la Emergencia en Discapacidad, dos asuntos que continúan en tratamiento mientras avanza la jornada parlamentaria.

La sesión se extendió más allá del debate sobre la Ley de Tierras y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. De acuerdo con la información disponible, la jornada podría durar más de 18 horas, en función de la continuidad de las discusiones y las negociaciones entre los distintos sectores políticos.

En ese contexto, el oficialismo busca avanzar con los proyectos incluidos en el temario, mientras se desarrollan conversaciones con sus aliados y con representantes del peronismo para alcanzar acuerdos sobre las iniciativas pendientes.

Negociaciones abiertas por la Emergencia en Discapacidad

Uno de los principales focos de negociación durante la sesión está puesto en la posibilidad de aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad. Las conversaciones involucran al oficialismo, a los bloques aliados y también al peronismo, en un intento de reunir respaldos para avanzar con el texto.

La discusión continúa abierta mientras los legisladores abordan los distintos asuntos incorporados al temario. La posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia de discapacidad se mantiene como uno de los puntos relevantes de una jornada parlamentaria que combina debates legislativos y negociaciones políticas.

El tratamiento de la Emergencia en Discapacidad se suma al debate sobre el endeudamiento familiar y al resultado de la votación por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Cada uno de estos temas forma parte de una sesión especial que, según las previsiones mencionadas, podría superar las 18 horas de duración.

El proyecto vuelve a la cámara de origen

Tras la votación, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deberá regresar al Senado debido a las modificaciones incorporadas por Diputados. La restitución de los límites para la compra de tierras por extranjeros fue el cambio central que obligó a revisar el texto que había recibido media sanción.

El resultado dejó al oficialismo con la aprobación de la iniciativa, aunque sin la eliminación de la Ley de Tierras que había impulsado inicialmente. En consecuencia, la definición final quedará pendiente del nuevo tratamiento en el Senado.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados continúa con el debate de los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la Emergencia en Discapacidad, en medio de negociaciones que buscan reunir consensos para avanzar con otra de las iniciativas sensibles de la jornada.