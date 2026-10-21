Catamarca refuerza el apoyo económico a los cuarteles de Bomberos Voluntarios

El Gobierno de Catamarca confirmó nuevos aportes económicos destinados a los cuarteles de Bomberos Voluntarios, en una medida orientada a acompañar el funcionamiento de estas instituciones y fortalecer su capacidad de respuesta frente a distintas emergencias.

El anuncio fue realizado por el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros.

La asistencia contempla una suma de 10 millones de pesos para cada institución, con el objetivo de respaldar el trabajo que desarrollan los cuerpos de bomberos voluntarios en diferentes localidades de Catamarca. En los últimos días, varios cuarteles recibieron los fondos, mientras que otras dos instituciones se encuentran a la espera de que se complete el proceso de acreditación. Además, desde el Ejecutivo provincial adelantaron que se concretarán nuevos aportes durante las próximas semanas.

La medida forma parte del acompañamiento económico que el Gobierno provincial busca sostener hacia estas instituciones, cuyo trabajo resulta fundamental en la atención de incendios, rescates y otras situaciones complejas que se presentan en el territorio catamarqueño.

Los cuarteles alcanzados por la asistencia

Los aportes confirmados comprenden a instituciones de distintas localidades, con una asignación de $10 millones por cuartel. Según la información oficial, los beneficiarios se encuentran en diferentes etapas del proceso de transferencia. Los cuarteles alcanzados son:

Valle Viejo: recibió la asistencia económica.

Saujil: recibió la asistencia económica.

Recreo: recibió la asistencia económica.

Santa María: recibió la asistencia económica.

San José, departamento Belén: recibió la asistencia económica.

Tinogasta: recibió la asistencia económica.

Capital: recibió la asistencia económica.

Belén: el aporte se encuentra en proceso de acreditación.

Chumbicha: el aporte se encuentra en proceso de acreditación.

De esta manera, siete cuarteles ya recibieron la asistencia, mientras que los correspondientes a Belén y Chumbicha permanecen en proceso de acreditación. En todos los casos, el monto anunciado es de 10 millones de pesos por institución. La distribución alcanza a cuerpos de bomberos de distintos puntos de la provincia y contempla tanto a cuarteles que ya cuentan con los fondos como a aquellos cuya transferencia todavía debe completarse.

El Gobierno anticipó nuevas transferencias

Además de los aportes confirmados durante los últimos días, el Ejecutivo provincial adelantó que se realizarán nuevas asistencias económicas en las próximas semanas. El anuncio anticipa la continuidad del acompañamiento financiero a los cuarteles de Bomberos Voluntarios, con la finalidad de respaldar el funcionamiento de las instituciones y fortalecer los recursos con los que cuentan para desarrollar sus tareas.

Por el momento, la información oficial señala que habrá nuevos aportes, aunque no precisa cuáles serán los próximos cuarteles beneficiados ni los montos que se destinarán en esa etapa.

La continuidad de las transferencias se enmarca en el objetivo de acompañar a las instituciones que intervienen ante situaciones de emergencia y que cumplen funciones en diferentes localidades de Catamarca.

El papel de los bomberos voluntarios

Desde el Gobierno provincial destacaron el rol fundamental de los Bomberos Voluntarios en la atención de incendios forestales, rescates y otras situaciones complejas que se registran en Catamarca. La labor de estos cuerpos comprende intervenciones ante distintos escenarios de emergencia, por lo que el Ejecutivo remarcó la importancia de acompañar el funcionamiento de las instituciones y fortalecer su capacidad de respuesta.

Los incendios forestales y las tareas de rescate forman parte de las situaciones mencionadas por el Gobierno como ejemplos del trabajo que realizan los bomberos voluntarios en la provincia. Su intervención resulta central en la atención de estos episodios y de otras circunstancias que requieren respuestas ante situaciones complejas.

En ese contexto, los aportes económicos anunciados buscan contribuir al sostenimiento de los cuarteles y respaldar el trabajo de sus integrantes.