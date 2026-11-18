Una nueva decisión de la Justicia previsional modificó las condiciones de pago de la pensión de privilegio que percibe la expresidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento del exmandatario Néstor Kirchner. Una jueza federal ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que suspenda la retención del 20% que venía aplicando sobre ese beneficio, una medida que representa para la exmandataria un ingreso adicional de aproximadamente $3,2 millones mensuales.

La resolución fue firmada por Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a dejar de efectuar el descuento dentro de un plazo de diez días.

La decisión judicial se fundamentó en la interpretación de los alcances de una medida cautelar anterior, mediante la cual se había dispuesto restituir provisoriamente la prestación a Cristina Kirchner. Según entendió la magistrada, esa resolución no contemplaba la posibilidad de mantener la deducción del 20% que la Anses continuaba aplicando sobre los haberes.

De esta manera, el organismo deberá modificar la liquidación de la pensión y dejar de descontar el porcentaje cuestionado. El impacto económico de la resolución se refleja en la diferencia entre el monto bruto del beneficio y la suma que efectivamente venía percibiendo la expresidenta luego de las retenciones.

El descuento representaba más de $3,2 millones mensuales

La retención había sido dispuesta por la Anses con el argumento de recuperar fondos que consideraba que Cristina Kirchner había cobrado de manera indebida. Bajo ese criterio, el organismo mantenía un descuento equivalente al 20% del haber, incluso después de que la Justicia ordenara restituir provisoriamente la prestación.

Los valores correspondientes a agosto permiten dimensionar el alcance económico de esa deducción. Cuando la expresidenta volvió a percibir el beneficio, el monto bruto de la pensión ascendía a $16.090.877. Sin embargo, sobre esa suma la Anses aplicó una retención de $3.218.175.

La resolución de Alonso Candis cuestionó precisamente la continuidad de ese descuento, al considerar que la medida cautelar que había dispuesto la restitución del beneficio no establecía que debía mantenerse la deducción.

Con la nueva decisión, Cristina Kirchner dejará de tener esa reducción sobre el haber mensual, por lo que el monto que recibirá aumentará en aproximadamente $3,2 millones.

Los principales valores involucrados en la controversia previsional son:

Haber bruto registrado en agosto: $16.090.877.

Retención aplicada por la Anses: $3.218.175.

Porcentaje descontado: 20%.

Incremento mensual estimado: alrededor de $3,2 millones.

Plazo otorgado a la Anses: diez días para suspender la retención.

La resolución no se limita a modificar los pagos futuros. También incorpora otra cuestión económica que deberá afrontar el organismo previsional: el reclamo por los importes retroactivos correspondientes al período transcurrido desde que quedó firme la medida cautelar.

La discusión por los pagos retroactivos desde abril

Además de ordenar que se suspenda el descuento del 20%, la decisión judicial establece que la Anses deberá afrontar el reclamo por las sumas retroactivas que correspondan desde el momento en que quedó firme la cautelar, el 24 de abril.

Este aspecto amplía el alcance económico de la resolución, porque la controversia no se concentra únicamente en el monto que Cristina Kirchner percibirá a partir de ahora, sino también en las diferencias que se habrían acumulado durante el período en que el organismo continuó aplicando la retención.

El punto central de la discusión está relacionado con la interpretación de la medida cautelar que permitió restituir provisoriamente la pensión. Para la jueza, esa decisión judicial no contemplaba la deducción que la Anses había dispuesto para recuperar los fondos que consideraba indebidamente percibidos.

Por ese motivo, la magistrada intimó al organismo a adecuar el pago de la prestación y a dejar de aplicar una retención que, según su interpretación, no estaba contemplada en la resolución que había ordenado la restitución del beneficio. Así, la nueva disposición judicial introduce dos consecuencias concretas: por un lado, el cese del descuento mensual y, por otro, el reclamo de las diferencias retroactivas desde la fecha en que quedó firme la cautelar.

La baja de las prestaciones dispuesta en noviembre de 2024

La controversia por la pensión de Cristina Kirchner tiene como antecedente la decisión adoptada en noviembre de 2024, cuando el beneficio fue dado de baja luego de que la Corte Suprema confirmara la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.

En aquel momento, el Gobierno dispuso quitarle las dos prestaciones de privilegio que percibía: una correspondiente a su condición de expresidenta y otra derivada de su condición de viuda de un exmandatario.

La medida significó la interrupción de ambos beneficios y abrió una discusión judicial sobre la continuidad de las prestaciones previsionales.

Posteriormente, en febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir provisoriamente una de esas prestaciones, mientras continúa pendiente la resolución de la discusión judicial de fondo. Esa decisión permitió que Cristina Kirchner volviera a percibir el beneficio, aunque la Anses mantuvo la retención del 20% que ahora fue cuestionada por la jueza Alonso Candis.

La restitución provisoria, por lo tanto, no había cerrado la controversia sobre las condiciones económicas en las que debía liquidarse la pensión. La continuidad del descuento generó un nuevo planteo judicial que derivó en la resolución conocida ahora.

La Anses y el Ministerio Público Fiscal cuestionan la restitución

La discusión judicial todavía permanece abierta. La decisión que permitió restituir provisoriamente una de las prestaciones de privilegio continúa siendo cuestionada por la Anses y el Ministerio Público Fiscal, que presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema.

Estos planteos se encuentran vinculados con la discusión de fondo sobre la restitución del beneficio y mantienen vigente la controversia judicial sobre la situación previsional de la expresidenta.

En ese contexto, la resolución de Karina Alonso Candis aborda específicamente la retención del 20% que el organismo previsional aplicaba sobre la pensión restituida. La magistrada consideró que la cautelar que ordenó devolver el beneficio no contemplaba ese descuento y, por lo tanto, intimó a la Anses a suspenderlo.

La nueva decisión introduce así un cambio inmediato en la liquidación de la prestación, aunque no significa que haya concluido el litigio sobre el derecho de Cristina Kirchner a percibir los beneficios de privilegio.