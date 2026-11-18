El Gobierno consiguió avanzar con el dictamen del proyecto de reforma electoral luego de aceptar modificaciones que permitieron superar las diferencias con distintos sectores políticos y reunir las firmas necesarias para continuar con su tratamiento parlamentario. La principal concesión del oficialismo fue retirar del texto la incorporación de las listas colectoras, uno de los puntos que había generado mayores resistencias durante las negociaciones.

La iniciativa contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 y, tras conseguir el respaldo necesario para avanzar en comisión, será tratada el próximo jueves en el Senado.

El entendimiento se alcanzó después de una serie de conversaciones y tensiones políticas en torno a los cambios que el Gobierno pretendía introducir en el sistema electoral. La incorporación de las colectoras había sido una modificación negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados, pero terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para conseguir el consenso necesario.

En particular, el PRO había expresado su respaldo a la suspensión de las elecciones primarias, aunque mantenía una posición contraria a la inclusión de las listas colectoras en el proyecto. Esa diferencia complicaba la posibilidad de reunir las adhesiones necesarias para emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto.

Frente a ese escenario, el oficialismo resolvió modificar su propuesta y dejar afuera ese mecanismo. La decisión permitió destrabar las negociaciones y avanzar con el objetivo de conseguir las firmas para respaldar el tratamiento legislativo de la reforma.

Bullrich anunció que el sistema de adhesiones quedó fuera del proyecto

Uno de los momentos centrales de la discusión se produjo al inicio de la reunión, cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que el oficialismo había decidido retirar el sistema de adhesiones de la iniciativa.

La definición confirmó el cambio de posición del Gobierno frente a uno de los aspectos más discutidos de la reforma y marcó el rumbo de las negociaciones que permitieron alcanzar el dictamen.

La exclusión de ese mecanismo respondió a la necesidad de acercar posiciones con los sectores que acompañaban la suspensión de las PASO, pero rechazaban la incorporación de las colectoras. De esta manera, el oficialismo priorizó la construcción de los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con el proyecto.

Al finalizar la reunión de comisión, Bullrich explicó el sentido de la modificación y expresó: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

La frase sintetizó la posición que el oficialismo buscó transmitir después de retirar el sistema de adhesiones. La propuesta quedó así encaminada hacia el tratamiento en el Senado sin el mecanismo que había generado diferencias con el PRO y otros sectores involucrados en las conversaciones.

Ficha Limpia seguirá formando parte de la reforma electoral

Además de confirmar la exclusión de las listas colectoras, Patricia Bullrich ratificó que el proyecto mantiene el apartado correspondiente a Ficha Limpia, otro de los componentes incluidos en la iniciativa de reforma electoral.

Según precisó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, este mecanismo alcanzará a aquellas personas que tengan una condena confirmada en dos instancias. La confirmación representa otro de los aspectos relevantes del contenido que el Gobierno pretende sostener dentro del proyecto, más allá de las modificaciones introducidas para conseguir los respaldos parlamentarios.

Bullrich destacó la importancia de que esta disposición pueda avanzar y manifestó: "Es muy importante que de una vez por todas salga". De esta manera, la dirigente dejó en claro que, mientras el oficialismo aceptó retirar las colectoras para facilitar el consenso, mantiene su intención de conservar Ficha Limpia dentro del esquema de cambios electorales.