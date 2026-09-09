Catamarca cerró la primera etapa del relevamiento demográfico

La Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica cerró la primera etapa de trabajo destinada a relevar información sobre la realidad demográfica de Catamarca y comenzó a delinear el proceso de análisis técnico de los datos reunidos.

En ese marco, referentes de las distintas subcomisiones que integran el organismo participaron de una reunión de balance, en la que se evaluaron los avances alcanzados durante esta primera instancia y se definieron los próximos pasos para la elaboración de informes técnicos.

La Comisión está conformada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; el Ministerio de Educación y Trabajo; y la Asesoría General de Gobierno. Del encuentro participaron, entre otros referentes, el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros; la secretaria de Planificación Territorial, Tania Schönhals; y la asesora general de Gobierno, Mara Murúa.

El objetivo de la reunión fue realizar una síntesis del trabajo desarrollado durante una etapa que tuvo como ejes centrales la participación ciudadana, el relevamiento de información y la identificación de las principales demandas, problemáticas y desafíos que atraviesan a los distintos sectores de la sociedad catamarqueña.

La primera etapa buscó construir una mirada amplia de la situación actual a partir de los aportes de quienes participan y trabajan en los diferentes ámbitos, con una perspectiva territorial, plural y participativa.

Reuniones, documentos y relevamientos

Durante el período inicial, las subcomisiones llevaron adelante reuniones, encuentros institucionales y espacios de intercambio destinados a conocer la situación de cada sector.

El mecanismo de trabajo permitió incorporar distintas voces y experiencias, pero también sumar herramientas específicas para recopilar información. Entre ellas se incluyeron informes, documentos, relevamientos, registros y análisis elaborados por los organismos e instituciones que forman parte de cada subcomisión.

Ese conjunto de aportes permitió avanzar en la construcción de un diagnóstico que no se limita a una única fuente de información. La intención fue reunir elementos provenientes de distintos sectores para reconocer tanto los problemas compartidos como las necesidades particulares y las posibilidades de articulación entre las diferentes áreas.

La información reunida constituye ahora la base sobre la cual comenzará una segunda instancia de trabajo, centrada en el análisis técnico y en la elaboración de insumos para la planificación.

De la participación al análisis técnico

El secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, destacó el compromiso demostrado por los referentes y valoró el trabajo desarrollado durante la primera etapa.

"Esta primera etapa nos permitió construir un diagnóstico participativo, basado en la información y en la experiencia de quienes trabajan cotidianamente en el territorio. Ahora debemos transformar esos aportes en herramientas técnicas que permitan planificar políticas públicas y anticiparnos a los desafíos de las próximas décadas", señaló.

La definición marca el cambio de enfoque que se inicia con el cierre del relevamiento. La etapa inicial estuvo concentrada en escuchar, recopilar, registrar y reconocer las diferentes realidades. El nuevo proceso tendrá como finalidad analizar esa información y convertirla en herramientas para la planificación.

Quiroga Barros también remarcó que el objetivo es evitar que todo el material recopilado quede únicamente como un registro. "El objetivo es que la información reunida no quede solamente como un registro, sino que se convierta en un insumo concreto para la toma de decisiones y para la construcción de políticas públicas basadas en evidencia", afirmó.

De esta manera, el trabajo de la Comisión entra en una instancia en la que los datos y aportes obtenidos deberán ser examinados para establecer tendencias, posibilidades y escenarios.

Ocho áreas para analizar la realidad demográfica

La Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica organiza su trabajo a través de distintas subcomisiones, cada una vinculada con aspectos específicos de la realidad social, económica, territorial y poblacional.

Las áreas de trabajo son:

Dinámicas sociológicas y culturales .

. Trabajo, empleo y seguridad social .

. Hábitat, infraestructura y servicios básicos .

. Educación y formación del capital humano .

. Sistema sanitario, salud y bienestar social .

. Política migratoria .

. Cuidado intergeneracional .

. Juventud.

La diversidad de estos espacios permite abordar la cuestión demográfica desde diferentes dimensiones y reunir información producida por organismos e instituciones vinculados con cada una de ellas.

El relevamiento, por lo tanto, no se concentró exclusivamente en las características poblacionales, sino que contempló los distintos factores y sectores que forman parte de la realidad de Catamarca y que deberán ser considerados al momento de pensar las políticas públicas.

Proyectar las próximas décadas

Concluida la primera etapa, durante la reunión se informó que comenzará un proceso de análisis técnico de toda la información reunida.

El propósito será identificar tendencias y analizar posibles escenarios para generar los insumos necesarios que permitan proyectar las políticas públicas que respondan a las demandas actuales y, al mismo tiempo, anticipen los desafíos que puedan presentarse durante las próximas décadas.

El paso de la etapa participativa a la técnica busca darle continuidad al trabajo realizado. La información obtenida mediante reuniones, encuentros institucionales, espacios de intercambio, informes, documentos, relevamientos, registros y análisis deberá ser procesada para convertirse en herramientas de planificación.

La mirada hacia el futuro aparece así como uno de los ejes centrales del proceso. La intención no es únicamente responder a las necesidades que ya fueron identificadas, sino también anticiparse a escenarios posibles, utilizando el conocimiento reunido durante el relevamiento.

En este punto adquiere especial importancia la participación de los referentes de las subcomisiones, cuyos aportes permitieron construir el diagnóstico inicial desde las experiencias y realidades existentes en el territorio.