Malvinas: avanza el proyecto de soberanía, la base militar y el castigo a petroleras

La mesa política del Gobierno nacional volvió a reunirse este martes en una cumbre que evidenció la centralidad adquirida por la cuestión Malvinas en la agenda pública y de gestión. En esta oportunidad, el cónclave habitual incorporó a los dos ministros con directa injerencia en el reclamo de soberanía: el titular de Defensa, Carlos Presti, y el responsable de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. La participación de ambos funcionarios en esta tercera ocasión en la que la mesa suma carteras ministeriales —previamente lo hicieron Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello— responde a una dinámica de trabajo consolidada tras el encuentro de Gabinete de la víspera. El objetivo principal de la cita fue definir los tiempos para la presentación de los proyectos legislativos anunciados por el presidente Javier Milei en su reciente cadena nacional, estructurando una respuesta integral que articula dimensiones políticas, judiciales y operativas.

La Estrategia Legislativa y el Proyecto de Soberanía Nacional

El centro de la articulación política giró en torno al proyecto de ley de soberanía nacional, cuyos avances fueron detallados por Presti y Quirno ante la cúpula oficialista. La iniciativa, concebida para endurecer las sanciones y penas a las empresas que realicen negocios en las islas Malvinas sin autorización, ingresará la semana próxima a la Cámara de Diputados. El diseño de este plexo normativo cuenta con la intervención directa de la Cancillería argentina (Palacio San Martín) y de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, encargadas de pulir la letra chica del texto.

En paralelo a la labor parlamentaria, la mesa política analizó los convenios viales expuestos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, evaluaron el estado de situación de los proyectos en tratamiento en ambas cámaras legislativas. La coordinación de estas acciones se inserta en una estrategia global que comenzó a delinearse una semana atrás, luego de que el lunes 31 de agosto el mandatario estadounidense, Donald Trump, sugiriera la posibilidad de retirar el apoyo a Gran Bretaña en la disputa soberana.

Operativos en el Terreno y Sanciones Corporativas

Las repercusiones del giro geopolítico y estratégico del Ejecutivo no se limitan al plano parlamentario, sino que se extienden al terreno militar y a las medidas punitivas corporativas.

Inspección en Tierra del Fuego: Carlos Presti y Pablo Quirno viajarán este viernes a la provincia patagónica para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador. La misión busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico, proyectos presentados formalmente por el ministro de Defensa en la mesa política.

Ampliación de Sanciones a Empresas: El Gobierno nacional oficializó la notificación a 15 nuevas firmas internacionales que operan en las islas sin aval oficial. Estas se suman al listado inicial de 45 compañías y accionistas anunciado el viernes pasado, totalizando 60 entidades acusadas de violar la ley 26.659 al desarrollar actividades hidrocarburíferas ilegales en el entorno insular.

Origen Global de las Infractoras: Las corporaciones sancionadas provienen de jurisdicciones diversas, comprendiendo a empresas y accionistas vinculados a Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.

El Frente Judicial y el Refuerzo Presupuestario

La ofensiva estatal también se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py, donde el Gobierno avanzó con una denuncia penal contra parte de las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion. La presentación recayó por sorteo esta mañana en el juzgado federal 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Cabe destacar que la principal accionista de dicho proyecto es la firma Navitas Petroleum, cuyos capitales provienen de Israel, país con el cual el presidente Javier Milei mantiene un estrecho alineamiento en el ajedrez internacional.

Estas medidas de carácter judicial y operativo se vieron respaldadas por un reordenamiento de los recursos del Estado. En las primeras horas del viernes pasado, el Ejecutivo publicó tres decretos destinados a ampliar el presupuesto de la Cancillería, de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y del Ministerio de Defensa.

La mesa política que conduce esta arquitectura interministerial y legislativa estuvo integrada, como es habitual, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. A ellos se sumaron Patricia Bullrich, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Comunicación y Prensa Fabián Fernández, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. Con la inminente llegada del proyecto a la Cámara baja y el viaje ministerial al sur argentino, el Gobierno busca consolidar una política de Estado orientada a la defensa de la soberanía sobre el archipiélago.