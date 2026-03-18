Catamarca: convocan a empresas a una misión comercial en Chile

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informó la apertura de la convocatoria para empresas catamarqueñas interesadas en participar de la Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a Santiago de Chile, una iniciativa orientada a potenciar la presencia de la producción argentina en mercados internacionales.

La propuesta se enmarca en una estrategia que busca impulsar la inserción externa de la producción local, promoviendo la generación de nuevas oportunidades de negocio y el fortalecimiento del entramado productivo provincial. En este contexto, la misión comercial aparece como una herramienta concreta para acercar a las empresas a mercados estratégicos de la región.

Ffechas, organización y alcance

La actividad se desarrollará los días 12 y 13 de mayo de 2026 en la ciudad de Santiago de Chile, consolidándose como un espacio de encuentro clave entre la oferta productiva argentina y potenciales compradores internacionales.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, en conjunto con la Embajada Argentina en Chile, lo que garantiza un marco institucional orientado a facilitar la vinculación comercial y el posicionamiento de los productos en el mercado chileno.

Este tipo de iniciativas permite no solo exhibir la producción local, sino también establecer contactos directos con actores del comercio exterior, en un entorno diseñado para el intercambio y la negociación.

Sectores convocados

La convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros vinculados al sector alimenticio, con el objetivo de mostrar la diversidad y el potencial de la producción catamarqueña.

Entre los sectores incluidos se encuentran:

Aceites

Granos y legumbres

Frutos secos y maní

Productos orgánicos

Alimentos gourmet y delicatessen

Esta amplitud refleja la intención de abarcar una variedad de productos con potencial exportador, capaces de posicionarse en un mercado como el chileno, considerado estratégico dentro de la región.

Vínculos comerciales y posicionamiento internacional

Uno de los ejes centrales de la misión es la generación de vínculos comerciales sólidos, que permitan a las empresas locales establecer relaciones duraderas con compradores y distribuidores.

En este sentido, la iniciativa busca:

Ampliar oportunidades de negocios para firmas catamarqueñas.

Posicionar la oferta local en un mercado internacional relevante.

Facilitar el acceso a nuevos clientes.

Fortalecer la presencia internacional de las empresas participantes.

Desde el organismo provincial destacaron que se trata de una oportunidad concreta para dar un salto en el desarrollo exportador, en un contexto donde la internacionalización se presenta como un factor clave para el crecimiento.

Inscripción y canales de contacto

Las empresas interesadas en formar parte de esta misión comercial podrán inscribirse hasta el 27 de marzo, a través del siguiente enlace:

https://exportaciones.cancilleria.gob.ar/.../inscri.../158/1

Además, para consultas o solicitud de mayor información, se encuentra habilitado el correo electrónico:

[email protected]

Estos canales buscan facilitar el acceso a la convocatoria y garantizar que las firmas interesadas cuenten con la información necesaria para participar.