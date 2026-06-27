Milei se reúne con Adorni en Olivos para definir la continuidad del jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei mantiene este sábado una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en un encuentro clave para definir la continuidad del ministro coordinador, en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno.

La cumbre comenzó poco antes de las 9, tras el regreso del mandatario de su gira por España, y es considerada la instancia decisiva para resolver el futuro de Adorni, quien enfrenta fuertes cuestionamientos internos y una creciente presión para dejar el cargo.

En distintos sectores de la Casa Rosada sostienen que el funcionario llegó a Olivos con la decisión de presentar su renuncia. Sin embargo, desde su entorno aseguran que aún existe la posibilidad de que continúe en funciones si Milei decide respaldarlo tras la reunión.

"Depende de Milei y de una charla con él", señalaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete.

Santilli, el principal candidato

Mientras se desarrolla el encuentro, en el oficialismo ya analizan un posible reemplazo. La propuesta impulsada por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza contempla la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

El esquema también prevé que Ignacio Devitt asuma un rol central en el área de Interior, que pasaría a funcionar como una vicejefatura dependiente del ministro coordinador.

En el Gobierno consideran que Santilli reúne un perfil capaz de articular con gobernadores, bloques aliados y el Congreso, además de contribuir a recomponer el funcionamiento político de la administración nacional en un contexto de creciente tensión interna.

Hasta el momento, la Casa Rosada no informó oficialmente el resultado de la reunión entre Milei y Adorni.