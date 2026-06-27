Karina Milei encabezó una reunión de urgencia en medio de una inminente renuncia de Manuel Adorni

Las presiones puertas adentro del Gabinete para que Manuel Adorni deje su cargo crecieron de manera exponencial este viernes, en un clima político dominado por la incertidumbre y las definiciones inminentes. Según el escenario que se perfila, el jefe de Gabinete le presentaría su renuncia este sábado al presidente Javier Milei, quien retorna de su viaje a España a las 6 de la mañana.

En ese marco, se multiplicaron las reuniones en Casa Rosada, todas orientadas a ordenar lo que en el propio oficialismo ya describen como un fin de semana de alto voltaje político.

Karina Milei toma el control de las conversaciones clave

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este viernes una serie de encuentros con figuras centrales del Gabinete. En el entorno presidencial interpretan estos movimientos como los pasos previos a un inminente cambio en la Jefatura de Gabinete.

Las reuniones incluyeron a distintos funcionarios de primera línea a lo largo de la jornada:

Pasadas las 16, Karina Milei recibió al ministro de Economía, Luis Caputo .

. Más tarde, fue el turno del canciller, Pablo Quirno .

. Al cierre del día, la secretaria general se encontraba reunida con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Según altas fuentes, Santilli no estaba informado de que su nombre era evaluado como posible reemplazo hasta antes de ingresar a Casa Rosada. Sin embargo, su figura comenzó a ganar peso rápidamente dentro de las alternativas en análisis.

En paralelo, dentro del oficialismo se mencionó también a Pablo Quirno como posible sucesor, aunque su nombre habría comenzado a circular como parte de una estrategia para dispersar la atención en un contexto de definiciones sensibles mientras el Presidente regresa al país.

Los nombres en juego y la disputa por la sucesión

El escenario de reemplazo de Manuel Adorni no está cerrado, aunque el nombre que más fuerza cobró durante las últimas horas es el de Diego Santilli.

Su eventual designación se apoya en varios factores señalados dentro del oficialismo:

Fue designado en el Ministerio del Interior por Karina Milei.

Mantiene buena sintonía con el sector de Santiago Caputo .

. Tiene llegada directa a gobernadores.

De acuerdo con las alternativas que circulan, Santilli podría incluso integrar la Jefatura de Gabinete combinada con el Ministerio del Interior, en un esquema similar al que en su momento ocupó Guillermo Francos.

Sin embargo, el esquema institucional aún no está definido. Entre las opciones también aparecen:

Eduardo "Lule" Menem , quien sería ampliamente descartado por su preferencia por el perfil bajo, según se comenta en su entorno.

, quien sería ampliamente descartado por su preferencia por el perfil bajo, según se comenta en su entorno. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , cuyo nombre gana fuerza dependiendo del diseño final del organigrama.

, cuyo nombre gana fuerza dependiendo del diseño final del organigrama. La posibilidad de que el Ministerio del Interior permanezca sin cambios o pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

En ese último caso, incluso se analiza que Santilli impulse al secretario del Interior, Gustavo Coria, para ocupar ese rol específico.

Cronograma político y urgencias legislativas

El factor tiempo aparece como una variable determinante. El oficialismo enfrenta un calendario legislativo que condiciona el margen de maniobra para postergar decisiones.

El martes próximo a las 15 se firman dictámenes en la Cámara de Diputados.

El miércoles a la misma hora ocurrirá lo propio en el Senado.

En ambas instancias, los aliados del oficialismo podrían pronunciarse respecto de la situación del jefe de Gabinete, lo que incrementa la presión para que la resolución se conozca antes de esos debates.

El anuncio oficial del eventual reemplazo de Adorni se espera para este fin de semana, con posibilidades de que ocurra el sábado —en simultáneo con el regreso del presidente Milei y el partido de la selección argentina frente a Jordania en el Mundial— o bien el domingo.

Impacto político dentro de la coalición oficialista

Las versiones que se aceleraron en las últimas horas también responden a tensiones acumuladas dentro del propio Gobierno. Diversos sectores habrían coincidido en la necesidad de buscar un reemplazo para Adorni, en medio de un desgaste creciente.

Según las interpretaciones internas, su continuidad estaba generando:

Un fuerte desgaste en la política de reformas del oficialismo.

Tensiones en la relación con aliados legislativos.

Dificultades en el vínculo con gobernadores.

A esto se suma la inminencia de medidas vinculadas al fiscal federal Gerardo Pollicita, quien podría llamarlo a indagatoria en las próximas semanas.

El impacto político ya se sintió dentro de la coalición. El bloque de diputados del PRO no dio quórum en una sesión orientada a avanzar contra Adorni, lo que derivó en la renuncia de Esteban Bullrich al partido.

En ese contexto, incluso se menciona que Mauricio Macri volvió a enfatizar que Adorni debe renunciar, según expresiones atribuidas a su entorno político.