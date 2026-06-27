Milei recibirá a Adorni en Olivos en medio de la presión interna para definir su continuidad

El presidente Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, en un encuentro que podría resultar decisivo para definir la continuidad del jefe de Gabinete en medio de la crisis política que atraviesa el oficialismo.

La reunión está prevista para después del regreso del mandatario de su gira por España y se desarrollará en un contexto de fuertes presiones internas para avanzar con una reestructuración del gabinete.

Según trascendió, en distintos sectores del Gobierno consideran que Adorni llegaría dispuesto a presentar su renuncia. Sin embargo, cerca del funcionario sostienen que su futuro dependerá exclusivamente de la decisión que adopte Milei tras la conversación.

"Depende de Milei y de una charla con él", señalaron desde su entorno.

El Gobierno analiza una reorganización

Mientras se aguarda la definición presidencial, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo trabajan en un nuevo esquema de funcionamiento para el área política del Ejecutivo.

Entre las alternativas que se analizan figura la incorporación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en el Ministerio del Interior.

La propuesta contempla además una modificación de la estructura gubernamental para que Interior vuelva a funcionar como una vicejefatura dependiente de la Jefatura de Gabinete, con un esquema similar al que existió durante la gestión de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

De concretarse, Santilli concentraría la coordinación política del Gobierno, mientras que Devitt asumiría la interlocución con gobernadores, bloques legislativos y otros actores políticos.

Cumbre en la Casa Rosada

Las posibles modificaciones fueron analizadas durante una reunión realizada el viernes en la Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli.

En tanto, desde el Gobierno señalaron que el actual ministro del Interior no fue convocado a la reunión prevista en Olivos, aunque reconocen que su situación también forma parte de las conversaciones sobre la reorganización del gabinete.

La definición final quedará en manos del presidente Milei, quien deberá resolver en las próximas horas si ratifica a Adorni en el cargo o impulsa una nueva etapa en la conducción política del Ejecutivo.