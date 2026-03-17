Inflación mayorista en descenso: Milei dijo que el dato anticipa lo que "viene a futuro"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que la inflación mayorista muestra una tendencia descendente, un fenómeno que, según su análisis, podría anticipar el comportamiento de los precios al consumidor en los próximos meses. La declaración del mandatario se realizó a través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), plataforma donde Milei presentó una serie de cálculos destinados a sustentar su visión sobre la evolución de los precios en la economía nacional.

El presidente aclaró de manera explícita que estos datos "no son proyecciones", pero que resultan útiles para entender la dinámica actual del mercado:

Inflación mayorista en los últimos doce meses: aproximadamente 26% anual.

Medición anualizada del bimestre: alrededor de 17%.

Inflación correspondiente a febrero: cerca de 13%.

Este desglose permitió a Milei contextualizar la evolución de la inflación mayorista y marcar una línea de interpretación que busca anticipar el comportamiento futuro del índice de precios al consumidor (IPC).

INFLACIÓN MAYORISTA A LA BAJA

IPIM: 1,0%

IPIB: 0,7%

IPP: 0,7%



TOTO, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina.



TMAP



CC: @LuisCaputoAR https://t.co/D9Sbbx3A2M pic.twitter.com/DCA2UBwLcB — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

Contexto del índice y su relación con el IPC

El planteo del presidente se produjo después de que el índice de precios mayoristas de febrero registrara una desaceleración respecto al mes anterior, un hecho que Milei interpretó como indicio de que la tendencia descendente podría replicarse próximamente en los precios minoristas.

Según su exposición, los precios mayoristas suelen anticipar el comportamiento del IPC, aunque Milei advirtió que este último todavía no refleja plenamente algunos ajustes pendientes, entre los que destacan:

Tarifas de servicios públicos.

Desequilibrios monetarios que se trasladan al consumidor con rezagos temporales.

Esta aclaración subraya que, aunque los datos mayoristas muestran una caída, el impacto final sobre el consumo podría demorarse, reflejando la complejidad de la dinámica inflacionaria en el país.

Estrategia gubernamental y corrección macroeconómica

El mensaje del presidente se inserta dentro de la estrategia del Gobierno de mostrar señales de desaceleración inflacionaria. En este marco, la administración ha mantenido una política económica orientada a:

Reducir la emisión monetaria.

Estabilizar los precios.

Corregir variables macroeconómicas de manera gradual.

El enfoque de Milei combina la presentación de datos cuantitativos recientes con explicaciones sobre mecanismos de transmisión de los precios mayoristas al consumidor final. Esto evidencia un intento de reforzar la percepción de que la política económica actual busca controlar la inflación de manera estructural, más allá de simples ajustes temporales.

Interpretación de la dinámica inflacionaria

El análisis del presidente pone énfasis en la importancia de observar las tendencias de la inflación mayorista como indicador adelantado del IPC. Mientras que los precios mayoristas muestran signos de desaceleración, la economía aún enfrenta desafíos derivados de ajustes pendientes, cuya materialización en el consumo podría marcar la verdadera magnitud de la corrección inflacionaria.

La combinación de mediciones trimestrales, bimestrales y mensuales que Milei presentó refleja una visión progresiva y cuantificada del fenómeno inflacionario, mostrando cómo las decisiones de política económica buscan influir en las expectativas de precios y, por extensión, en la planificación de hogares y empresas.