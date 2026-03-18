Municipales de Andalgalá se movilizan frente a la comuna en reclamo de mejoras salariales

En la mañana de este miércoles, trabajadores municipales de Andalgalá se concentraron frente al edificio de la Municipalidad de Andalgalá para reclamar mejoras salariales, en el marco de una demanda que, según indicaron, viene siendo planteada desde hace varios meses.

La manifestación se desarrolla de manera pacífica y tiene como objetivo central visibilizar la situación que atraviesan los empleados comunales, quienes insisten en la necesidad de obtener respuestas concretas por parte del Ejecutivo local.

De acuerdo con lo previsto, la protesta se mantendrá durante toda la mañana, con la presencia de trabajadores que buscan sostener el reclamo en un espacio público clave como el edificio municipal.

Un conflicto que se arrastra en el tiempo

El reclamo salarial no surge como un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso sostenido en el tiempo. Los trabajadores municipales vienen planteando la necesidad de una recomposición de ingresos en reiteradas oportunidades, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución.

Este contexto otorga a la protesta un carácter acumulativo, en el que confluyen meses de negociaciones sin resultados concretos. La concentración frente al municipio representa, en este sentido, una nueva instancia de presión por parte de los empleados, que buscan avanzar en mejoras en sus condiciones salariales.

La postura del Ejecutivo municipal

En la última reunión mantenida entre autoridades municipales y representantes gremiales, el Ejecutivo expuso las limitaciones financieras que enfrenta la administración local.

Según lo informado en ese encuentro, el 95% de los recursos provenientes de la coparticipación se destina actualmente al pago de sueldos, lo que reduce significativamente el margen para otorgar incrementos en el corto plazo.

Este dato constituye uno de los principales argumentos oficiales para explicar la dificultad de responder al reclamo de los trabajadores.

La respuesta de los trabajadores

A pesar de las restricciones planteadas por el Ejecutivo, los empleados municipales decidieron sostener su reclamo. La concentración frente al edificio municipal refleja la determinación de los trabajadores de continuar visibilizando su situación.

El pedido central se mantiene enfocado en la necesidad de mejoras salariales, en un contexto económico que, según expresan, impacta directamente en sus condiciones de vida.

La protesta pacífica permite a los trabajadores expresar su demanda sin interrumpir el orden público, aunque con la expectativa de generar una instancia de diálogo que permita avanzar en soluciones.

Un contexto económico que atraviesa el conflicto

El reclamo se inscribe en un escenario económico que influye de manera directa en las condiciones laborales y salariales de los empleados municipales.

En este marco, la discusión entre recursos disponibles y demandas salariales adquiere una dimensión central, en la que tanto el Ejecutivo como los trabajadores exponen sus posiciones.

Por un lado, la administración municipal plantea restricciones presupuestarias; por otro, los empleados sostienen la necesidad de una recomposición de ingresos que acompañe el contexto actual.

En consecuencia, la continuidad de la protesta durante la mañana deja abierta la posibilidad de nuevas instancias de diálogo entre las partes.

Los trabajadores esperan que la visibilización del reclamo contribuya a generar respuestas por parte del Ejecutivo, mientras que desde el municipio ya se han expuesto las limitaciones existentes. En este escenario, el conflicto se mantiene abierto, con posiciones que reflejan tanto la presión de la situación económica como la necesidad de encontrar un equilibrio entre recursos y demandas salariales.