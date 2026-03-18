"Sueños Compartidos": Mauricio Macri declara hoy como testigo en Comodoro Py

El ex presidente Mauricio Macri se presentará este miércoles desde las 9:30 en los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py, para brindar declaración testimonial en el marco del juicio por la causa "Sueños Compartidos".

El proceso judicial investiga un presunto entramado de corrupción y desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La participación de Macri en calidad de testigo se da en un contexto en el que el tribunal busca reconstruir el funcionamiento del programa en distintas jurisdicciones, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Citación a pedido de la defensa

La convocatoria del ex mandatario fue solicitada por la defensa de Sergio Schoklender, uno de los principales imputados en la causa. El objetivo es que Macri aporte información sobre el desarrollo de las obras de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión como Jefe de Gobierno.

A diferencia de otros dirigentes citados en el proceso, el ex presidente optó por asistir de forma presencial, lo que implica que responderá preguntas bajo juramento en la sala de audiencias.

Un calendario judicial con más testigos

El juicio incluye la participación de diversas figuras políticas convocadas como testigos. Entre ellas se destaca el ex ministro de Economía Sergio Massa, quien deberá declarar el próximo 25 de marzo.

En su caso, la convocatoria está vinculada a las obras realizadas en el municipio de Tigre durante su etapa como intendente.

También forman parte de la lista de testigos:

Miguel Ángel Pichetto

Gerardo Zamora

Jorge Capitanich

Sin embargo, estos dirigentes solicitaron prestar declaración por escrito, a diferencia de la modalidad presencial elegida por Macri.

El trasfondo de la causa "Sueños Compartidos"

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 y se centra en la investigación de un presunto desvío de fondos públicos ocurrido entre 2005 y 2011.

Según la acusación de la fiscalía, se habrían desviado más de $206 millones que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

Los fondos, de acuerdo con la investigación, fueron adjudicados de manera irregular a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que constituye el núcleo del expediente judicial.

Los imputados en el banquillo

En el juicio se encuentran imputados varios ex funcionarios y responsables del programa, entre ellos:

Sergio Schoklender

Pablo Schoklender

Julio De Vido

José López

Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas al presunto manejo irregular de los recursos asignados al programa habitacional.

Un proceso que busca reconstruir responsabilidades

La causa "Sueños Compartidos" se presenta como un proceso de alta complejidad, en el que se analizan tanto los mecanismos de asignación de fondos como la ejecución de las obras en distintas jurisdicciones.

En este marco, la declaración de Mauricio Macri adquiere relevancia en tanto apunta a aportar información sobre el funcionamiento del programa en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los escenarios donde se desarrollaron las iniciativas bajo investigación.

La modalidad presencial elegida por el ex presidente refuerza el carácter de su participación en el juicio, que continúa avanzando con la incorporación de testimonios clave para esclarecer el destino de los fondos públicos.

Un expediente con impacto político y judicial

El avance del juicio y la convocatoria de figuras políticas de peso evidencian la dimensión del caso, que combina elementos judiciales con derivaciones en el ámbito político.

La investigación sobre el presunto desvío de más de $206 millones y la participación de ex funcionarios nacionales y provinciales colocan a la causa en el centro de la agenda judicial.

En ese contexto, la jornada de hoy, con la declaración de Mauricio Macri en Comodoro Py, se suma como un capítulo relevante dentro de un proceso que busca determinar responsabilidades en uno de los casos más significativos vinculados a la gestión de fondos para viviendas sociales.