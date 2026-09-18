Catamarca estuvo presente en la Tercera Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior

En las instalaciones del Salón Cruce de los Andes, situado en el Centro Cívico de San Juan, se llevó a cabo la III Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior. Este importante espacio de encuentro fue concebido con el propósito fundamental de propiciar un ámbito de articulación directa entre el Gobierno Nacional y las distintas jurisdicciones provinciales. El objetivo central de la cumbre consistió en fortalecer el trabajo conjunto, promover un fluido intercambio de experiencias y coordinar políticas de prevención y seguridad que respondan de manera eficaz a las diversas realidades que atraviesa cada territorio de la República Argentina.

La trascendencia institucional del cónclave quedó de manifiesto a través de la jerarquía de sus participantes. La apertura y el desarrollo de las deliberaciones contaron con la presencia del gobernador de San Juan, Abg. Marcelo Orrego; de la ministra de Seguridad de la Nación, Mg. Alejandra Susana Monteoliva; del titular del Poder Legislativo de San Juan, Fabián Martín; y del secretario de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado. A ellos se sumaron los ministros y secretarios de Seguridad de las diferentes jurisdicciones del país, junto con los jefes de las Fuerzas Federales y altas autoridades pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por su parte, la provincia de Catamarca tuvo una activa participación en la jornada, estando representada por el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, quien acudió acompañado por el subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler. La presencia de la delegación catamarqueña permitió no sólo interiorizarse sobre las iniciativas del orden federal, sino también exponer ante sus pares las políticas públicas locales en materia de seguridad ciudadana y protección comunitaria.

Ejes Temáticos y Prioridades de la Agenda Federal

Durante el desarrollo de las deliberaciones, los funcionarios nacionales y provinciales centraron el debate en una serie de problemáticas y desafíos prioritarios para el sistema de seguridad en su conjunto. Entre las principales temáticas abordadas en la agenda federal se destacaron:

El bienestar de las Fuerzas de Seguridad, enfocado en garantizar mejores condiciones laborales, de salud y desarrollo para el personal operativo.

La implementación del Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, orientado a neutralizar las comunicaciones ilícitas desde el interior de las cárceles.

Las acciones de cooperación estratégica vinculadas a la seguridad durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

El fortalecimiento de la preparación y respuesta institucional ante fenómenos climáticos y eventuales escenarios de emergencia, abordados desde una perspectiva de gestión integral de riesgos.

La Experiencia Catamarqueña: Gestión Operativa y Bienestar del Personal

En el marco de este intercambio federal, el secretario de Seguridad de Catamarca, Dr. Gastón Venturini Quiroga, expuso detalladamente las líneas de trabajo que la provincia viene implementando tanto para el resguardo de la comunidad como para el acompañamiento integral de su recurso humano. En materia de personal, la provincia resaltó la ejecución del Programa Integral de Bienestar Policial y del Área de Bienestar Laboral Penitenciario, iniciativas que agrupan acciones concretas vinculadas a la salud, la asistencia social, el acompañamiento permanente y el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Asimismo, la representación provincial compartió importantes experiencias en el terreno operativo y preventivo. Entre ellas, se destacó el masivo despliegue de seguridad llevado a cabo durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, una celebración de gran magnitud que a lo largo de diez jornadas recibió a más de 1,7 millones de visitantes. En este mismo contexto de eventos masivos, se valorizó la implementación de las Pulseras de Reencuentro, una innovadora herramienta de carácter gratuito destinada específicamente a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, cuyo propósito fundamental es agilizar y facilitar el contacto inmediato con sus responsables ante cualquier eventualidad de separación.

En el plano de la protección civil y la gestión de catástrofes, el funcionario puso en valor el trabajo conjunto que Catamarca sostiene junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) frente al fenómeno El Niño. Esta articulación se encuentra específicamente orientada a potenciar la preparación operativa y la capacidad de respuesta de los sistemas de protección local ante eventuales escenarios de riesgo climático.

Nuevos Acuerdos y Cooperación Federal en Seguridad

La jornada institucional culminó con la materialización de importantes convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales orientados a robustecer el sistema de seguridad en todo el país. Entre los instrumentos suscriptos formalmente se destacan aquellos vinculados a la cooperación en seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina y la adhesión al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.

Profundizando en este proceso de integración jurídica y operativa, Catamarca concretó pasos fundamentales en materia de cooperación federal para la prevención y el abordaje de delitos complejos. El secretario de Seguridad portó consigo el Acta de Adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos, un documento oportunamente suscripto por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Dr. Alberto Natella. Dicha firma formaliza la integración de la provincia a este espacio especializado, cuyo fin es coordinar acciones y políticas públicas orientadas a frenar la criminalidad organizada y dotar de mayores herramientas al Estado frente a la delincuencia económica.

Finalmente, se presentó para la rúbrica formal de la Provincia el Convenio de Adhesión a la Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata. Este convenio establece pautas claras, lineamientos técnicos y buenas prácticas destinadas a promover su efectiva aplicación tanto en el ámbito de las fuerzas policiales como en los organismos competentes, complementándose con acciones específicas de difusión, capacitación permanente y articulación institucional. De este modo, la participación catamarqueña en la cumbre sanjuanina permitió consolidar un balance altamente positivo, basado en la exposición de experiencias concretas de gestión, el conocimiento de prácticas de otras jurisdicciones y el firme afianzamiento de los vínculos de cooperación con el Gobierno Nacional y el resto de las provincias argentinas.